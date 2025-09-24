Nintendo a déployé ce jour la mise à jour 1.3.0 pour Mario Kart World sur Nintendo Switch 2. Si cette mise à jour n’ajoute pas de nouveau contenu comme des circuits ou des personnages, elle répond à plusieurs demandes répétées de la communauté, affinant significativement l’expérience de jeu, particulièrement dans les domaines du multijoueur en ligne et de l’exploration en mode balade.

Les Principales Améliorations : Multijoueur et Qualité de Vie

Le patch 1.3.0 introduit plusieurs fonctionnalités qui améliorent grandement la convivialité du jeu.

Pour le Multijoueur en Ligne :

Survie entre Amis (Knockout Tour) : La demande numéro un des fans est enfin exaucée. Il est désormais possible de rejoindre directement une partie de mode Survie entre amis via le menu « Amis » dans « Jeu en ligne ».

Lobby d’attente actif : Lorsqu’on tente de rejoindre un lobby d’amis complet (en course, survie ou bataille), jusqu’à 2 joueurs peuvent maintenant explorer ensemble le mode balade (Free Roam) en attendant qu’une place se libère. Une excellente façon de ne pas perdre son temps.

Pour le mode balade et le 100% :

Carte enrichie : La carte du mode balade affiche maintenant l’emplacement des Interrupteurs P déjà actionnés et des Médaillons Peach obtenus. Un gain de temps considérable pour traquer les derniers secrets.

Téléportation via les Interrupteurs P : Il est maintenant possible de sélectionner un Interrupteur P sur la carte pour se téléporter à proximité, simplifiant grandement les déplacements.

Transformations UFO : Les joueurs peuvent désormais incarner le personnage capturé par un OVNI après avoir été libéré.

Rééquilibrages et Corrections de Bugs

Au-delà des nouvelles fonctionnalités, Nintendo apporte de nombreux ajustements pour équilibrer le gameplay et corriger des bugs parfois frustrants.

Rééquilibrages notables :

Temps d’invincibilité accru après avoir subi un choc.

Fréquence des circuits en tours augmentée lors du choix des prochains circuits en mode VS et en multijoueur sans fil, une réponse directe aux joueurs préférant ce format.

Temps de réapparition des boîtes à objets réduit.

Corrections de bugs significatives :

Nintendo s’attaque à une longue liste de problèmes, dont certains affectaient l’intégrité compétitive du jeu :