Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2, ça ne sera finalement pas pour le mois prochain…

Alors qu’il était attendu pour le 3 octobre sur Nintendo Switch 2 et qu’il est disponible depuis le 12 septembre sur les autres supports (avec plus ou moins de réussite), la version Nintendo Switch 2 a finalement été reportée à une date pour le moment inconnue. C’est ce qui a été annoncé par le compte Twitter/X de Borderlands. Les précommandes ont même été annulés et seront remboursées.

Néanmoins, même si aucune date n’a été annoncée, on espère que Borderlands 4 sortira bien sur Nintendo Switch 2, dans une version au top de l’optimisation…

Pas trop déçu par ce report ?

Voici la traduction française du tweet en question:

Salutations, Chasseurs de l’Arche ! Nous devons vous annoncer que la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est reportée. Nous ne prenons pas cette décision à la légère, mais nous sommes déterminés à offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Pour ce faire, le jeu nécessite un développement et une finition supplémentaires. Nous espérons également mieux harmoniser cette sortie avec l’ajout des sauvegardes multiplateformes, un projet sur lequel nous travaillons et que nous reconnaissons comme essentiel. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date de sortie dès que nous aurons entièrement ajusté nos plans. Conformément à la politique de Nintendo, toutes les précommandes numériques effectuées à ce jour seront annulées. Les clients peuvent lancer cette procédure eux-mêmes dès maintenant, ou elle se fera automatiquement à partir du vendredi 26 septembre. Pour toute question concernant le Nintendo eShop, contactez https://bit.ly/4niZo7h . Pour les précommandes physiques, veuillez contacter le revendeur correspondant. Nous apprécions grandement les retours, le soutien et la patience de nos fans et de notre communauté. C’est ce qui nous motive.