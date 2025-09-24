Tom Nook n’est pas lié à ce nouveau jeu, Animula Nook, qui proposera une expérience similaire à celle d’Animal Crossing, mais dans la peau d’un Lilliputien…

L’éditeur Tencent Games et le studio de développement LilliLandia ont annoncé la sortie de Animula Nook sur Nintendo Switch 2. Présenté comme un simulateur de vie dans un monde Lilliputien, le jeu devrait proposer des environnements interactifs, mais à l’échelle des Minipouss (pour celles et ceux qui ont connu). Des fonctionnalités en ligne sont également annoncés pour s’amuser et partager ses créations avec des amis… L’ensemble parait assez prometteur et vous pouvez en découvrir les premières images dans la bande-annonce juste là:

Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que ça ferait d’appeler un bureau votre maison ? Rétrécissez et plongez dans un monde miniature douillet, pour explorer et vivre parmi des objets du quotidien devenus géants. Ici, vous pourrez collecter la lumière du soleil et les gouttes de pluie, construire des maisons de rêve et vous lier d’amitié avec des personnages farfelus. Dans Animula Nook, les plus petites choses racontent les plus grandes histoires.

Découvrez un monde à la fois minuscule et immense

Aventurez-vous dans des paysages vibrants, cachés et pourtant sous vos yeux. Explorez les forêts luxuriantes et riches en ressources des plantes d’intérieur, plongez dans les profondeurs mystérieuses d’un puits oublié, et parcourez d’autres recoins impressionnants (et parfois périlleux) de votre maison. Chaque expédition est une aventure pleine de surprises, qu’il s’agisse de dénicher des matériaux rares ou de rencontrer un nouvel ami.

Collectez bien plus que l’ordinaire

Dans ce monde miniature, la lumière du soleil, les gouttes de pluie, la douce brise, et même des parfums oubliés deviennent de précieux matériaux n’attendant que d’être découverts. Des pièces, des boutons et d’autres petites merveilles sont disséminés à travers les terres ; chacun n’est pas seulement une ressource, mais aussi un trésor perdu en quête d’une nouvelle raison d’être.

Construisez avec les objets du quotidien

Les cartons de lait deviennent de charmantes maisons, les tasses de thé des cafés animés, et les bocaux d’épices de petites boutiques lumineuses. Utilisez les objets qui vous entourent pour construire, décorer et personnaliser votre havre miniature avec des meubles uniques et une touche personnelle. Débutez sur votre bureau, puis étendez vos créations à travers les rebords de fenêtre, les armoires, ou même dans un vivarium vivant et vibrant.

Liez vous d’amitié avec les habitants de ce monde miniature

Ce monde miniature déborde de vie. Rencontrez une galerie d’habitants plein de charme, des petits humanoïdes aux êtres fantaisistes que vous n’aviez encore jamais vus. Échangez des cadeaux, créez des souvenirs et observez vos liens se renforcer avec le temps. En vous rapprochant d’eux, leurs histoires se révéleront de manière plus personnelle et surprenante. Avec suffisamment d’attention, vous pourriez même les convaincre d’emménager chez vous — assurez-vous simplement de leur construire un espace qu’ils aimeront.

Définissez-vous dans les moindres détails

Personnalisez votre personnage, laissez libre cours à votre créativité et faites de ce monde un univers à votre image. Grâce à un assortiment infini de tenues, d’accessoires, de meubles et d’outils, tout ce que vous créerez sera le reflet de vous-même.

Outils de création pratiques

Donnez vie à vos idées avec des outils intuitifs qui faciliteront votre créativité. Esquissez des plans de construction, démontez des objets en composants modulaires et observez votre imagination prendre vie en toute simplicité.