Regardez le trailer de lancement, et plongez dans une adaptation vidéoludique inédite du chef-d’œuvre d’Agatha Christie



Mettez vos petites cellules grises à l’épreuve et embarquez pour la croisière la plus mythique d’Agatha Christie ! Le jeu vidéo Agatha Christie – Mort sur le Nil est maintenant disponible en versions physique et numérique sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.

Agatha Christie – Mort sur le Nil est le second titre de Microids Studio Lyon, déjà aux commandes du plébiscité Agatha Christie – Le Crime de l’Orient Express.

Edition Deluxe Digitale

L’édition numérique du titre a droit à son édition Deluxe Digitale sur PC, qui comprend :

Le jeu complet Agatha Christie – Mort sur le Nil

La bande originale numérique complète du jeu

L’artbook numérique « The Art of Death on the Nile”

L’édition physique limitée comprend :

Le jeu complet Agatha Christie – Mort sur le Nil

Un Artbook de 48 pages “The Art of Death on the Nile”

Un marque-page stylisé

La bande originale du titre en version numérique

L’OST du jeu est entièrement disponible sur les plateformes d’écoute !

À propos de Agatha Christie – Mort sur le Nil :

Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d’un meurtrier mène la détective privée Jane Royce de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l’Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d’enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements. Mais le scénario du jeu ne se résume pas simplement au récit du livre, car il recèle bien des mystères et des retournements de situations, qui surprendront même les plus passionnés de l’œuvre d’Agatha Christie.

Caractéristiques du jeu :