Regardez le trailer de lancement, et plongez dans une adaptation vidéoludique inédite du chef-d’œuvre d’Agatha Christie
Mettez vos petites cellules grises à l’épreuve et embarquez pour la croisière la plus mythique d’Agatha Christie ! Le jeu vidéo Agatha Christie – Mort sur le Nil est maintenant disponible en versions physique et numérique sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.
Agatha Christie – Mort sur le Nil est le second titre de Microids Studio Lyon, déjà aux commandes du plébiscité Agatha Christie – Le Crime de l’Orient Express.
Edition Deluxe Digitale
L’édition numérique du titre a droit à son édition Deluxe Digitale sur PC, qui comprend :
- Le jeu complet Agatha Christie – Mort sur le Nil
- La bande originale numérique complète du jeu
- L’artbook numérique « The Art of Death on the Nile”
L’édition physique limitée comprend :
- Le jeu complet Agatha Christie – Mort sur le Nil
- Un Artbook de 48 pages “The Art of Death on the Nile”
- Un marque-page stylisé
- La bande originale du titre en version numérique
L’OST du jeu est entièrement disponible sur les plateformes d’écoute !
À propos de Agatha Christie – Mort sur le Nil :
Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d’un meurtrier mène la détective privée Jane Royce de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l’Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d’enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements. Mais le scénario du jeu ne se résume pas simplement au récit du livre, car il recèle bien des mystères et des retournements de situations, qui surprendront même les plus passionnés de l’œuvre d’Agatha Christie.
Caractéristiques du jeu :
- Deux protagonistes : Incarnez Hercule Poirot et Jane Royce, deux personnages aux perspectives et aux intrigues uniques qui convergent vers un final épique.
- Cadre original : Plongez dans ce récit se déroulant dans les années 70, décennie de transformations sociales majeures. Entre mouvements féministes, émergence des droits des minorités et libération des mœurs, cette époque vibrante conjugue discothèques, pattes d’éph et psychédélisme, où des personnages hauts en couleur donnent vie à une intrigue captivante.
- Scénario enrichi : découvrez une toute nouvelle enquête qui se poursuit après les événements du livre et qui réserve ainsi son lot de surprises aux fans de longue date comme à ceux qui découvrent cette œuvre pour la première fois.
- Destinations variées : explorez toute une série de lieux époustouflants, de la croisière exotique sur le Nil aux villes animées de Majorque, Londres et Le Caire.
- Carte mentale améliorée : recueillez des indices et établissez des liens logiques grâce à une carte mentale dynamique qui vous permettra de tirer des déductions et de faire avancer l’histoire.
- Système de confrontation : utilisez les preuves obtenues pour affronter les suspects, révéler les mensonges et dévoiler les vérités cachées.
- Profils de personnages : complétez les profils des personnages en collectant des informations à leur propos par l’intermédiaire de dialogues et d’observations.
Laisser un commentaire