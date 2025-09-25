Le TGS (Tokyo Game Show) continue de nous ravir avec des nouvelles vidéos de gameplay, cette fois, c’est Panzer Dragoon II Zwei qui est à l’honneur !

Bien que sa date de sortie ne soit pas encore connue, Panzer Dragoon II Zwei Remake se dévoile dans une nouvelle vidéo de GamePlay. Sans trop de surprise, cet excellent shooter qui a fait les beaux jours de la Sega Saturn semble reprendre le même moteur que Panzer Dragoon Remake. On espère que la suite de ce remake sera réussi et amènera pourquoi pas… à un remake de l’excellent Panzer Dragoon Saga… !

En attendant, on vous laisse avec les premières images :

Panzer Dragoon Zwei : Remake est une édition rafraîchie du deuxième opus de la légendaire série de jeux de tir sur rail, qui vous emmène dans un monde unique où les ruines anciennes, le pouvoir impérial et les créatures mystérieuses façonnent le destin d’un continent entier.

Incarnez Jean Jacque Lundi, un jeune cavalier qui, avec son extraordinaire compagnon – un dragon nommé Lagi – s’embarque dans un dangereux voyage rempli de batailles, de découvertes et de secrets d’anciennes civilisations.

Le gameplay reste celui d’un jeu de tir sur rail classique : des combats rapides où vous abattez les ennemis avec le pistolet de Lundi et les lasers dévastateurs de Lagi. Avec l’attaque Berserk à votre disposition, même les rencontres les plus difficiles peuvent tourner en votre faveur.