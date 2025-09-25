Annonce un peu surprise du dernier Nintendo Direct, Resident Evil: Requiem sortira le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2 ! Et grâce au TGS on peut découvrir de nouvelles images en vidéo…

Le Tokyo Game Show a ouvert ses portes (du 25 au 28 septembre), à cette occasion, Capcom propose aux visiteurs de découvrir une démo jouable du jeu sur Nintendo Switch 2 (en mode portable). L’occasion de constater que ce portage s’avère plutôt pas mal d’un point de vue graphique… On espère que cette démo sera mise à disposition des joueurs prochainement sur l’eShop… Peut-être pour Halloween ?

On vous laisse découvrir cela en image juste là: