Vampire Survivors a marqué un tournant dans le jeu vidéo, pour le meilleur, comme pour le pire. Beaucoup de développeurs, souvent peu scrupuleux, ont suivi les pas de ce vampire like (ou survivors like), avec des résultats majoritairement mitigés (comme là, là ou ici) voire bâclés. Que nous donne Extremely Powerful Capybaras, développé par les Brésiliens de Studio Bravarda et disponible depuis le 25 septembre 2025 (depuis 2023 sur Steam) sur l’eShop au prix de cinq euros ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Extremly Powerful Capybaras.

Vampire Survivors en moins bien mais avec des capybaras

Extremely Powerful Capybaras est un vampire like pur jus. Nous incarnons un capybara et notre objectif est de survivre aux vagues d’ennemis successives jusqu’à la fin du temps imparti.

Nous sommes dans un genre qui mélange à la fois le roguelite et l’autoshooter : alors que nous dirigeons notre animal, ce dernier tirera automatiquement sur les ennemis. La totalité du gameplay repose sur notre capacité à nous déplacer (nous pouvons aussi dasher), sur les armes que nous choisissons, et invariablement, sur la chance.

Extremely Powerful Capybaras propose (au départ) quatre classes qui ont des statistiques différentes ainsi que des armes uniques. Si le guerrier peut attaquer les ennemis avec sa lance, le druide lancera quatre puissantes boules en diagonale, alors que le barde lancera une onde de choc face à lui à l’aide de sa guitare.

Nous pouvons avoir jusqu’à quatre attaques et quatre passifs (cumulés). Une des attaques nous permet par exemple de donner des coups de poing face à nous, une autre d’électrocuter périodiquement les adversaires autour de nous alors qu’une dernière nous offre l’opportunité d’avoir une horloge dont les aiguilles tirent périodiquement. Les passifs sont plus « classiques » et augmentent les dégâts, le taux de critique, la vie, ou le temps de recharge des capacités.

Les monstres lâchent périodiquement des gemmes qui nous permettent de monter de niveau. À chaque niveau, nous aurons la possibilité de choisir une nouvelle capacité ou d’en améliorer une précédente (en fonction des disponibilités). Nous pouvons aussi augmenter notre arme de base tous les X temps. Chaque classe possède aussi une synergie avec un passif qui leur permet de déployer une attaque dévastatrice.

Les parties durent quinze minutes (il y a plusieurs cartes disponibles) avec un combat de boss à la fin. Nous gagnons plusieurs types de monnaie qui vont nous permettre soit d’acheter de nouvelles classes, de les améliorer ou de renforcer les capacités.

Extremely Powerful Capybaras a de belles bases, mais en réalité c’est un jeu qui fait la même chose que Vampire Survivors… en moins bien. Le rythme du jeu est mal conçu… L’expérience est lente et ne procure aucun plaisir. Nous passons beaucoup de temps à attendre que quelque chose se passe, en vain.

Trop de défauts pour recommander le jeu

Les ennemis se ressemblent, mettent parfois du temps à arriver, les gemmes sont lentes à obtenir, le danger n’est pas si varié, la musique est répétitive, ce qui crée une sensation d’ennui dès la première partie qui s’accentue au fil de l’expérience. Nous n’avons ni le stress, ni la sensation de surpuissance que peut procurer ce genre de jeux.

Finalement, les attaques se répètent très vite et le nombre de synergies comme de classes se comptent sur les doigts d’une main. Une fois quelques parties réalisées, nous ne voyons pas l’intérêt de rester sur le jeu.

La difficulté est mal dosée, avec des pics de difficulté abrupts qui frustrent le joueur. Il est par exemple presque impossible de réussir le deuxième niveau sans répéter plusieurs fois le premier pour gagner de l’argent (et donc s’ennuyer).

La progression ressemble plus à une aventure mobile dans le sens où il faut répéter en boucle les mêmes opérations pour avancer un petit peu, ce qui là encore amenuise le plaisir de ce vampire like. Au final, pourquoi craquer pour Extremly Powerful Capybaras quand son inspiration fait la même chose, en bien mieux, pour presque le même prix (Vampire Survivors est moins cher) ?

Extremely Powerful Capybaras est aussi jouable à plusieurs en ligne. Sur le principe, nous adorons le concept… mais en réalité, le jeu nécessite obligatoirement une connexion internet active, même pour les parties solo ! Cela retire énormément de possibilités, surtout sur Nintendo Switch. Nous ne pouvons pas jouer à l’extérieur… et nous ne pouvons pas mettre le jeu en pause ! En cas de perte de connexion, Extremely Powerful Capybaras nous ramène à l’écran d’accueil et nous perdons notre partie en cours. Quelle frustration…

Nous vous déconseillons donc le jeu, peu importe son prix. La durée de vie est, en théorie, très élevée, mais il n’y a pas d’intérêt à rester des heures et des heures sur une expérience peu qualitative au contenu peu fourni.

Le portage est par ailleurs raté. Extremly Powerful Capybaras n’est pas tactile, et nous avons rencontré plusieurs bugs handicapants. Nous avons par exemple un laser qui ne s’active pas alors que nous l’entendons à l’écran. Certaines synergies connaissent le même problème. Comment gagner si nos attaques se font la malle lors des moments critiques ? Le jeu n’est par ailleurs pas traduit en français, même si un niveau moyen en anglais suffit.

Pour conclure cette liste peu réjouissante, le style graphique est sympathique mais comme les ennemis se répètent et que les décors ne sont pas vraiment variés, nous sommes rapidement blasés par l’expérience visuelle proposée. La bande-son, quant à elle, est très répétitive. Si certaines pistes sont intéressantes, elles repassent en boucle pendant quinze minutes, et nous finissons par couper le son de notre téléviseur.

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes réalisée lors de notre découverte du jeu.