25 septembre 2025 – Choisissez votre voie et préparez-vous à découvrir un nouveau jeu issu de la série Fire Emblem avec Fire Emblem Shadows, disponible aujourd’hui sur appareils mobiles Android et iOS. Ce titre propose un nouveau genre de combats tactiques combinant des éléments de déduction sociale et de jeu de rôle.

Fire Emblem Shadows est un jeu free-to-start*1 pour appareils mobiles dans lequel vous pouvez découvrir une histoire selon deux points de vue et rejoindre des batailles multijoueur accueillant jusqu’à trois joueurs. Il propose de nouveaux personnages à rencontrer, deux récits à découvrir ainsi que des combats tactiques intenses en temps réel dans lesquels la déduction sociale constitue un élément clé.

Choisissez la lumière ou l’ombre, puis lancez-vous dans des combats stratégiques opposant deux disciples de la lumière et un disciple de l’ombre. Au terme d’une bataille initiale, les joueurs votent pour déterminer qui, selon eux, est le perfide disciple de l’ombre. La capacité des disciples de la lumière à découvrir le traître, ou celle du disciple de l’ombre à tromper les autres, déterminera le déroulement de la prochaine bataille. Préparez-vous à des retournements de situation et méfiez-vous autant de vos ennemis que de vos alliés.

En dehors des combats, vous découvrirez l’histoire du jeu, qui raconte la guerre entre les déesses de la lumière et de l’ombre. Apprenez la vérité en jouant les deux camps. Préparez-vous au combat en personnalisant votre personnage avec des armes et des compétences magiques. Chassez les bonnes affaires et commercez avec d’autres joueurs en utilisant l’or du jeu au Bazar. Une fois la vraie nature de chacun révélée, la véritable bataille commencera.

