PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC est un plateformer / aventure qui sort le 26 septembre 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 39,99€

Pac-Man World 2 Re-PAC a été développé par Now Production Co. Ltd et édité par Bandai Namco Entertainment. Bandai Namco Entertainment, qui fait partie du géant japonais du divertissement, est spécialisé dans les grandes franchises emblématiques, de l’ère des bornes d’arcade jusqu’aux consoles modernes.

Now Production Co. Ltd. est un studio japonais fondé en 1986, spécialisé dans le développement de jeux vidéo pour de grands éditeurs comme Bandai Namco, Konami et Nintendo. Le studio s’est illustré par son travail sur des titres variés, allant des jeux d’action aux adaptations de licences populaires.

Oubliez l’histoire et passez au gameplay

Pac-Man se repose chez lui pendant que les fantômes Inky, Blinky, Pinky et Clyde dérobent les fruits dorés de l’Arbre Pac-Arbre, situé dans le village Pac-Village. En les volant, ils libèrent involontairement Spooky, un puissant fantôme scellé depuis 5 000 ans, qui désire se venger et prendre le contrôle de Pac-Land. Après s’être réveillé, Pac-Man découvre que le Pac-Village a été saccagé et que les villageois sont bloqués chez eux par des racines étranges. Le Professeur Pac-Man lui explique la situation : la libération de Spooky menace le monde de Pac-Land et il faut l’arrêter avant qu’il ne réussisse ses sombres desseins. Pac-Man repart à l’aventure pour protéger le royaume de Pac-Land et ses amis.

Contrairement à la plupart des jeux de plateforme qui se passent d’histoire, ce jeu a une narration qui vous interrompt régulièrement pour vous rappeler son existence. La plupart des cinématiques servent à montrer ce que le « terrible » Spooky prépare, ou à souligner le mécontentement d’un des fantômes que vous affrontez, ou encore à laisser le Professeur Pac-Man vous expliquer pourquoi vous avez soudainement des patins à roulettes.

Malheureusement, les dialogues sont trop banals et les cinématiques pourraient ne pas être présentes : vous comprendrez tout de même ce qu’il se passe.

Même si le jeu se veut un peu parodique de la quête légendaire du héros — où les méchants sont vraiment « méchants » et Pac-Man « un peu trop gentil » — cela ne gâche pas l’expérience du jeu, bien que ça puisse être un peu agaçant et forcé.

Si vous ne souhaitez pas suivre l’histoire, vous pouvez passer les cinématiques à tout moment en maintenant la touche A.

Saute, bondit et frappe

Le gameplay de ce jeu reprend les bases de celui de Pac-Man World Re-PAC 1. Vous commencez avec quatre vies, une barre de quatre points de vie en Pac-Man et le score du niveau. Vous pouvez sauter, rebondir, lancer des Pac-gommes et utiliser une roulade pour monter les pentes ou vous déplacer plus rapidement. À cela s’ajoute le coup de pied, qui vous permet d’éliminer facilement les ennemis. Vous avez donc le choix entre rebondir sur eux ou leur mettre vos grosses bottes dans la tronche pour vous en débarrasser.

De plus, vous pouvez flotter dans les airs pendant quelques instants pour parcourir une plus grande distance ou pour vous ajuster et éviter de tomber d’une plateforme étroite. Le Pac-Man World 2 original n’avait pas le lancer de pac-gommes ni la possibilité de flotter dans les airs. D’ailleurs, lorsque vous êtes dans l’air, un cercle jaune s’affiche sous vos pieds pour indiquer où vous vous trouvez par rapport à la plateforme, ce qui permet d’éviter les chutes bêtes.

Le rebond a une petite particularité : si vous le réalisez avec le bon timing, vous effectuez un rebond puissant. Cela étourdit les ennemis proches et vous permet de sauter plus haut. Si vous parvenez à maîtriser cette technique, elle vous sera d’une grande aide tout au long de votre aventure.

Enfin, Pac-Man s’accroche parfaitement aux rebords, peut-être même un peu trop : il lui arrive d’attraper automatiquement le rebord le plus proche si vous êtes un peu trop près, même si vous vouliez tomber. Cela peut être embêtant, mais il suffit de faire un peu attention et le problème s’évite facilement.

Le jeu propose trois bonus différents : la Bille de métal, la Super Pac-gomme et la Bille minuscule.

La Bille de métal vous rend insensible aux coups et vous permet de vous déplacer sous l’eau comme si vous étiez sur la terre ferme. De plus, elle vous donne la capacité de marcher sur la lave, ce qui est normalement mortelle au premier contact.

La Super Pac-gomme sert simplement à tuer les fantômes. Si vous les éliminez tous sur la même Pac-gomme, vous gagnez une vie supplémentaire et plus de points pour le score.

La Bille minuscule est probablement le bonus le moins intéressant. Bien qu’elle vous permette de devenir petit pour accéder à des chemins étroits, elle n’est pas très bien exploitée. Vous traverserez parfois des zones où il faut être minuscule, avec un obstacle lié à votre taille, mais elle ne fait rien de plus et c’est rare d’en avoir une dans un niveau.

Les contrôles de base sont solides : ils ne sont ni lourds ni difficiles à prendre en main. Toutefois, plusieurs autres phases de gameplay, bien qu’elles ajoutent de la variété, n’offrent pas toutes des contrôles agréables.

Le patinage sur glace, par exemple, vous permet d’avancer rapidement sur les surfaces gelées, mais dès que vous en sortez, Pac-Man se déplace très lentement. De plus, les commandes du patinage sont lourdes : si vous manquez un objet, il est difficile de revenir en arrière. Il vous faudra sauter péniblement jusqu’à lui ou même retourner au dernier point de sauvegarde, car toute tentative de remonter la pente en patinant vous fera inévitablement glisser vers le bas. Vous pouvez aussi aller beaucoup trop vite, ce qui rend difficile de réagir aux pièges, car vos déplacements latéraux deviennent plus compliqués à maîtriser.

Vous pourrez aussi aller sous l’eau, il n’y a rien de particulier à signaler, la nage fonctionne bien et vous devriez rapidement prendre le coup. Cependant, certains niveaux sont entièrement dédiés à l’exploration sous-marine. Dans ces cas-là, vous aurez un nouveau mouvement, l’équivalent de la roulade de Pac-Man, qui permet d’accélérer mais aussi de se déplacer à travers les courants marins. Ce ne sont pas les niveaux les plus amusants, mais ils sont relativement courts, ce qui devrait vous éviter toute frustration.

Le jeu propose aussi une phase de shoot’em up en sous-marin. Les commandes sont intuitives avec des tirs de base et une roulade pour esquiver de gauche à droite. Vous aurez plusieurs bonus d’attaque, comme un laser ou des missiles, pour vous aider à éliminer tout ce qui se trouve devant vous.

Il y a une autre phase, similaire au patinage sur glace, mais en roller, qui est bien plus réussie. Les commandes s’effectuent beaucoup mieux et le gameplay est plus jouissif. Vous réussirez tout ce que vous entreprenez, avec quelques variantes comme les sauts muraux et le grinding sur des poutres. Bien que vous puissiez atteindre une vitesse importante, c’est assez facile de garder le contrôle et de détruire toutes les caisses ou ennemis sur le chemin.

Les ennemis de base feront des allers-retours où ils attaqueront à votre simple vue, et la seule différence notable est un changement de couleur pour indiquer qu’ils sont, par exemple, des versions de feu ou de poison. Malgré cela, ils ont tous un schéma d’attaque plutôt simple qui s’intensifie au fil de l’aventure. Le bestiaire s’enrichit considérablement, surtout dans la dernière partie du jeu, où de nouveaux ennemis de base apparaissent, chacun avec au moins une nouvelle attaque. Il y a toujours les fantômes qui évoluent également selon les niveaux avec des attaques qui restent dans le thème du niveau, comme balancer des boules de feu, et il faudra récupérer une super Pac-gomme pour les vaincre.

Les boss sont assez variés. Chacun a un point faible qui est mis en évidence, au cas où vous ne l’auriez pas compris. Malgré cela, les combats ne sont pas si faciles, et vous pourriez être surpris de mourir contre ces boss à l’allure enfantine. Tous les boss ont, au minimum, deux phases qui changent leur schéma d’attaque. Bien que certaines de ces transitions soient plus notables que d’autres, cela ajoute réellement de la complexité à l’affrontement. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez toujours éliminer les quelques ennemis qui accompagnent les boss pour lâcher des points de vie.

Nous l’avons mise de côté un moment, mais il faut noter que la caméra est assez spéciale. Elle répond plutôt bien dans la plupart des situations et peut être ajustée dans les options. Malheureusement, elle peut aussi se montrer gênante avec des changements de plan soudains qui reviennent tout aussi vite à la normale. Bien que ce ne soit pas un problème constant, cela pourrait vous faire perdre des vies inutilement.

Level design aussi punitif qu’intéressant

Les niveaux de Pac-Man World sont assez classiques : on retrouve le monde de base, un monde de feu, et un monde de glace. Les décors sont corrects et suffisent à bien comprendre la localisation de ce que vous voulez accomplir, que ce soit récupérer des fruits ou juste avancer dans le niveau. La variété est au rendez-vous, que ce soit avec les pièges, les différents types de plateformes ou les boutons, qui sont d’ailleurs placés assez intelligemment pour mettre à l’épreuve le joueur. De plus, si un niveau exige que vous reveniez sur vos pas, le jeu vous fournit un raccourci pour éviter la redondance.

Le chemin est majoritairement linéaire, avec quelques embranchements pour récupérer des bonus, comme une vie ou un fruit. Vous trouverez de nombreuses caisses contenant de la vie ou une vie bonus, ce qui est très utile pour certains niveaux. Il y a quelques niveaux qui vous permettent de les explorer un peu plus librement, mais ça reste une ligne droite si vous souhaitez seulement terminer le niveau sans chercher les bonus.

Les niveaux évoluent très rapidement, passant de simplement esquiver instinctivement tout ce qui se passe sous vos yeux à des enchaînements d’obstacles qui ne vous laisseront pas le temps de souffler. Ces passages exigent de vous le bon mouvement au bon moment. Par exemple, un niveau vous met face à une boule de neige qui vous poursuit ; malheureusement, votre vision est limitée et ça vous empêche de voir devant vous, ce qui entraîne de nombreuses morts.

D’autres éléments punitifs, absents des précédents niveaux, s’ajoutent : la lave qui vous tue en un coup, des ennemis qui vous pénalisent si vous n’êtes pas assez rapide, ou des pièges où un mauvais timing vous fera rapidement perdre des points de vie.

Bien que la difficulté augmente sans prévenir, le jeu n’est pas injuste : vous avez tous les outils nécessaires pour réussir.

Il y a des checkpoints régulièrement, allant de trois à cinq checkpoints par niveau. Alors, si vous êtes sur le point de mourir ou si vous avez manqué un fruit, vous pouvez mettre pause et retourner au dernier checkpoint. Si vous trouvez que c’est trop dur, il y a un mode fée qui se veut être un mode facile que vous pouvez choisir au début de l’aventure ou pendant l’aventure dans les options.

Les niveaux deviennent un peu plus frustrants si vous visez le 100 %, car vous devrez tout collecter et faire face à tous les pièges possibles. Heureusement, si vous récupérez un fruit et que vous mourez juste après, il sera toujours comptabilisé comme récupéré.

En revanche, si vous choisissez de terminer les niveaux le plus rapidement possible, ils offrent de nouvelles possibilités d’exploration. Vous pouvez trouver des raccourcis si vous tentez des sauts, des roulades et des rebonds risqués. Votre curiosité sera récompensée, ce qui est particulièrement utile pour le mode contre-la-montre.

Le mode contre-la-montre se résume à réussir le plus rapidement possible le niveau. Vous pourrez trouver éparpillés des chronomètres de 1, 3 et 5 qui réduisent le temps effectué à la fin du niveau. Selon le temps réussi, vous obtiendrez la médaille d’or, d’argent ou de cuivre qui pourra être consultée dans le classement en ligne.

Les graphismes les plus ok du monde

Vous verrez facilement que le jeu est bien prévu pour la Nintendo Switch 1, vu que les graphismes sont un peu plus pixelisés. En y regardant de plus près, on peut remarquer des graphismes assez grossiers, notamment au niveau des ombres ou de certaines textures de sol, même si l’ensemble reste correct.

Le plus gros problème se manifeste lorsque vous êtes loin d’un ennemi : le jeu passe de 60 à 10 FPS pour les ennemis en arrière-plan, alors que Pac-Man reste fluide. Vous aurez deux modes possibles : le mode résolution et le mode fluidité. Le jeu sera en 60 FPS en fluidité et 30 FPS constants en résolution, mais les 60 FPS ne seront que disponible que sur la Nintendo Switch 2.

Les animations sont plutôt réussies, elles sont visibles et ajoutent pas mal de personnalité à tous les ennemis que vous rencontrez, en particulier les fantômes. Les animations de Pac-Man permettent d’entrevoir sa personnalité plutôt insouciante et héroïque avec son grand sourire, sauf quand il se fait frapper ou qu’il est dans un état critique. Au-delà d’avoir des animations qui donnent de la personnalité, elles sont aussi lisibles et n’entament pas le gameplay généralement. Quand vous subissez un coup, Pac-Man est immobilisé pendant une seconde. Cela peut sembler anodin, mais cela vous tuera plus souvent que vous ne le pensez, car selon la situation, cette seconde peut être cruciale.

Le jeu présente tout de même quelques bugs, comme des murs invisibles. Il arrive aussi que, si vous prenez une Pac-gomme juste avant de subir un coup, l’animation de transformation en Mega Pac-Man s’annule : Pac-Man prend alors une T-pose (une pose en T) tout en étant considéré comme étant sous sa forme géante. Cela reste rare, mais ça peut poser problème en espérant que ça soit réglé d’ici là.

La bande-son est sympa

Dans l’ensemble, la bande-son est réussie. Les musiques sont calmes et joyeuses, et s’adaptent bien à l’ambiance de chaque niveau. Le thème principal revient souvent, mais il est réarrangé en fonction du décor, ce qui donne l’impression d’écouter des morceaux uniques. De plus, le remake ajoute une bonne quantité de compositions originales.

Ce n’est peut-être pas la bande-son la plus mémorable, mais elle parvient parfaitement à vous plonger dans l’ambiance des niveaux.

Quant au sound design, il est évidemment très inspiré par les précédentes aventures de Pac-Man. La plupart des bruitages sont cohérents, car ils sont familiers à l’univers de la série. Cependant, quelques-uns sont étranges et vous surprendront par leur provenance, même si cela reste marginal.

L’aventure est assez longue, mais le 100% est trop long

Le jeu principal se termine en 7 heures environ, sans avoir à accomplir toutes les missions ou à récupérer toutes les figurines. Cependant, le 100 % est bien plus exigeant.

Chaque niveau propose trois missions :récupérer tous les fruits, obtenir une médaille de bronze en mode contre-la-montre, plus une mission spécifique au niveau (tuer tous les ennemis, détruire toutes les caisses, ne pas s’accrocher aux rebords, etc.).

Si vous les réussissez, vous obtiendrez soit un costume, soit une musique, soit une borne d’arcade d’un des jeux classiques de Pac-Man. Il faut savoir que pour tout accomplir, vous devrez refaire chaque niveau au moins deux fois. La première fois pour récupérer les fruits et accomplir la mission spéciale, et la deuxième pour le contre-la-montre. C’est un processus long, et un simple costume pourrait ne pas suffire à motiver certains joueurs.

Dans chaque niveau, on trouve approximativement 30 à 40 fruits au total (cerises, fraises, oranges, pommes et melons). En les collectant, vous ouvrirez le coffre correspondant et obtiendrez une capsule contenant une figurine.

Ces figurines sont également disponibles à l’achat dans la Maison Arcade, qui se situe dans le Pac-Village. Ce lieu vous permet de rejouer aux classiques de Pac-Man et d’utiliser les jetons que vous avez trouvés pour obtenir de nouvelles figurines. Pour utiliser une machine à jetons, vous devez dépenser trois jetons à chaque fois. Si vous manquez de chance et tombez dix fois sur la même figurine, vous pouvez la « revendre » en appuyant sur X pour récupérer vos trois jetons et retenter votre chance.

Il faut aussi récupérer les Galaxians qui se trouvent dans deux niveaux des quatre de chaque monde (boss inclus). Ils vous débloquent un niveau labyrinthe comme le Pac-Man sur arcade, où il faudra récupérer tous les Pac-gommes et esquiver ou éliminer les fantômes qui rôdent.

D’autant plus que le jeu a un contenu supplémentaire par rapport à sa version originale, donc ça vous prendra un peu plus de temps pour finir le jeu, avec des niveaux plus difficiles mais moins nombreux. Sans parler des futures DLC avec la collaboration Sonic, qui doit ajouter cinq niveaux supplémentaires.

Comptez entre 10 à 13 heures pour l’aventure de base et le contenu supplémentaire. Pour le 100 %, la durée de jeu peut atteindre 20 à 30 heures, car cela dépend non seulement de votre talent, mais également d’une part de chance.