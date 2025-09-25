Pilotes, à vos marques ! Aujourd’hui, SEGA sort Sonic Racing: CrossWorlds, le tout dernier opus de la longue franchise Sonic Racing. Les joueurs peuvent y faire la course sur terre, dans l’océan, les airs ou l’espace en se téléportant dans diverses dimensions inédites. Foncez jusqu’à la victoire en solo ou en équipe dans divers modes en ligne ou hors ligne et affrontez des joueuses et joueurs des quatre coins du monde sur diverses plateformes. Créez la machine ultime qui reflétera votre style de conduite, déverrouillez des gadgets pour dominer la course et activez des améliorations pour rafler la victoire !

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible à la fois en version physique et numérique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, et PC à partir de 69,99 € et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™- modèle OLED et Nintendo Switch Lite™ à partir de 59,99 €.

La version sur Nintendo Switch 2™ sera disponible en précommande à une date ultérieure à partir de 69,99 € pour l’édition standard et 89,99 € pour l’édition Digital Deluxe. Une mise à niveau payante sera proposée aux personnes en possession de la version Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite, avec la possibilité d’exporter le contenu et la progression. La version numérique sur Nintendo Switch 2 sera disponible à l’achat durant les fêtes de 2025 et la version physique début 2026.

Sonic Racing: CrossWorlds offre un large éventail de personnages adulés et tirés de l’univers Sonic, auquel viendront s’ajouter d’autres visages connus issus des franchises SEGA, notamment Joker et Kasuga Ichiban, ainsi que des personnages surprises comme Hatsune Miku et bien d’autres encore. Ces personnages seront disponibles sans coût additionnel pour tous les joueurs à l’occasion de mises à jour du jeu.

L’édition Digital Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds augmente encore le nombre de pilotes jouables avec des personnages issus de la série Netflix à succès Sonic Prime et un Season Pass contenant des véhicules, des pistes et des personnages surprises tirés d’autres franchises emblématiques telles que Mega Man,PAC-MAN et Minecraft, ou encore des titres de Nickelodeon comme Bob l’éponge, les Tortues Ninja et Avatar.

Voici un récapitulatif des prix et des packs pour Sonic Racing: CrossWorlds :

Prix et packs :

Sonic Racing: CrossWorlds – Édition standard

Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite – 59,99 €

PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 et PC – 69,99 €

La version numérique sur Nintendo Switch 2 sera disponible fin 2025 et la version physique début 2026.



Jeu de base (physique ou numérique)

Sonic Racing: CrossWorlds – Édition Digital Deluxe

Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite – 79,99 €

PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 et PC – 89,99 €

Version Nintendo Switch 2 disponible fin 2025



Jeu de base (version numérique uniquement)

Season Pass Minecraft Parmi les personnages jouables, Alex, Steve, Creeper ainsi qu’un circuit et un véhicule sur le thème de Minecraft Bob l’éponge Parmi les personnages jouables, Bob l’éponge et Patrick ainsi qu’un circuit et un véhicule sur le thème de Bob l’éponge PAC-MAN Parmi les personnages jouables, Pac-Man et les fantômes ainsi qu’un circuit et un véhicule sur le thème de PAC-MAN Mega Man Parmi les personnages jouables, Mega Man et Proto Man ainsi qu’un circuit et un véhicule sur le thème de Mega Man Les Tortues Ninja Plus d’infos à venir ! Légendes d’Avatar Plus d’infos à venir !

Personnages jouables Sonic Prime Knuckles la Terreur Rusty Rose Tails Nine



Pour célébrer le lancement, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce ICI. Sonic et ses amis font la course à travers les dimensions pour tenter de franchir la ligne d’arrivée en pole position !

Caractéristiques et modes de jeu :

Modes de jeu variés

Grand Prix



Joue en solo ou entre amis en écran partagé local pour tenter de remporter l’une des 7 coupes (chacune composée de 4 courses). Les pilotes gagnent des points en fonction de leur classement à la fin de chaque course. Celui qui a le plus de points à la fin de la coupe, remporte la victoire !



Match mondial



Teste tes compétences et affronte 11 pilotes téméraires en ligne. Gagne des points de rang, améliore ton rang mondial, et vise la 1re place du podium !



Match amical



Joue avec 11 autres joueurs en ligne dans des salons personnalisés où tu peux gérer tous les aspects d’une course : vitesse, taille de l’équipe, circuit/CrossWorlds, difficulté de l’IA, portails Fièvre, objets, et règles.



Aire de compétition



Modifiez les règles et les équipes dans ce mode multijoueur accessible en ligne ou hors ligne qui comprend six courses au format unique.



Contre la montre



Réalise le meilleur temps sur des circuits individuels et vise le haut du classement.



Match personnalisé



Jouez avec 4 autres joueurs hors ligne en écran partagé et gérez tous les aspects d’une course : vitesse, taille de l’équipe, circuits/CrossWorlds, difficulté de l’IA, portails Fièvre, objets, et règles.



Rivalité

Avec le nouveau système de rivalité, un adversaire est attribué aléatoirement à chaque pilote pour la durée des quatre courses du Grand Prix. L’adversaire provoquera et taquinera le pilote principal par le biais de dialogues uniques, rendant ainsi la concurrence plus amusante au sein des courses principales.



Mode multijoueur local à 4 joueurs

Faites la course entre amis et tentez de remporter la première place en mode multijoueur local ! Connectez-vous au même appareil jusqu’à quatre pilotes et découvrez qui mérite d’être sur le podium sur écran partagé.



Recherche d’adversaire en cross-play