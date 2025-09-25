La nouvelle ne surprendra personne, mais elle est maintenant officielle : Professor Layton and the New World of Steam ne sortira pas en 2025. Lors du Tokyo Game Show 2025, Level-5 a confirmé via une nouvelle bande-annonce que le retour du célèbre détective gentleman est repoussé à 2026. Le jeu reste toujours prévu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Le doute planait depuis plusieurs mois sur le respect de la fenêtre de sortie 2025, annoncée fin 2023. Level-5 met ainsi fin aux spéculations avec un communiqué clair : « Bien que la sortie était initialement prévue pour 2025, afin de livrer le jeu sous la meilleure forme possible, le lancement a été reprogrammé pour 2026. Nous regrettons sincèrement tout inconvénient que ce retard pourrait causer et apprécions grandement votre compréhension et votre soutien continu. »

Une décision qui, bien que décevante pour les fans impatients, est généralement perçue comme une sage décision visant à garantir la qualité du titre tant attendu.

Pour accompagner cette annonce, une nouvelle bande-annonce dévoile plusieurs minutes de séquences inédites. On y découvre un peu plus l’univers dans lequel évolueront le Professeur Layton et son acolyte Luke Triton.

L’intrigue se déroule un an après les événements de Professor Layton and the Unwound Future (Le Destin Perdu). Elle nous transporte dans la ville de Steam Bison, en Amérique, où la technologie des machines à vapeur ultra-avancées a créé un nouveau monde, dépassant même le développement technologique de Londres. C’est un incident mystérieux dans cette cité qui déclenchera la nouvelle aventure du duo.