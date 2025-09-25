Les chiffres de ventes hebdomadaires de Famitsu pour le Japon viennent de tomber, couvrant la période du 15 au 21 septembre 2025. Cette semaine est marquée par une arrivée remarquée du RPG culte Trails in the Sky 1st Chapter, tandis que Mario Kart World conserve sans surprise la première place du classement.

Le Top Logiciel : Stabilité et Nouveauté

[NS2] Mario Kart World (Nintendo) – 33 861 unités (1 766 296 cumulées)

Le phénomène continue sur sa lancée. Malgré une légère baisse de 11% par rapport à la semaine dernière, le titre phare de la Switch 2 reste indétrônable et approche du cap des 1,8 million d’exemplaires vendus au Japon. [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter (Nihon Falcom) – 21 511 unités (Nouvelle sortie)

Le remake très attendu du RPG mythique de Falcom réalise une excellente première semaine sur PlayStation 5, se hissant directement à la deuxième place. [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter (Nihon Falcom) – 21 453 unités (Nouvelle sortie)

La version Nintendo Switch fait pratiquement jeu égal avec sa concurrente PS5, avec seulement 58 unités d’écart. Il faudra prendre en compte que la version Switch 2 n’est disponible que sur l’eShop.

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 33.861 / 1.766.296 (-11%)

02./00. [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter # <RPG> (Nihon Falcom) {2025.09.19} (¥8.000) – 21.511 / NEW

03./00. [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter # <RPG> (Nihon Falcom) {2025.09.19} (¥8.000) – 21.453 / NEW

04./03. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥5.980) – 11.300 / 318.441 (+7%)

05./00. [NSW] Castlevania Dominus Collection <Castlevania: Dawn of Sorrow \ Castlevania: Portrait of Ruin \ Castlevania: Order of Ecclesia \ Haunted Castle> # <ACT> (Konami) {2025.09.18} (¥4.527) – 9.503 / NEW

06./05. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 # <FTG> (Aniplex) {2025.08.01} (¥5.980) – 7.170 / 123.697 (+2%)

07./04. [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar <SLG> (Marvelous) {2025.08.28} (¥7.000) – 6.059 / 74.697 (-29%)

08./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.762 / 4.007.619 (+4%)

09./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.203 / 6.445.312 (+30%)

10./00. [NSW] The Quintessential Princesses: Fantasy, the Abyss, and the Magic Academy # <RPG> (Mages.) {2025.09.18} (¥7.900) – 5.077 / NEW



La semaine a aussi vu plusieurs autres nouveautés se glisser dans le top 10 :

Castlevania Dominus Collection (NSW) entre en 5ème position avec 9 503 ventes, satisfaisant les fans de la saga gothique.

The Quintessential Princesses (NSW) complète le classement à la 10ème place avec 5 077 exemplaires écoulés.

Le classement est encore une fois dominé par les titres Nintendo, qui occupent 7 places sur 10, confirmant la forte emprise de la plateforme sur le marché japonais du jeu physique. On note la résistance impressionnante de vétérans comme Minecraft (8ème) et Mario Kart 8 Deluxe (9ème), ce dernier affichant même une hausse de 30% de ses ventes.

Côté Hardware : La Switch 2 creuse l’écart

Le marché du hardware montre un net ralentissement général après le pic de la semaine précédente, mais confirme les tendances.

Nintendo Switch 2 : 40 711 unités vendues. Malgré une baisse, la console conserve une avance confortable. Elle reste en rupture de stock partout sur l’archipel.

Famille Nintendo Switch (tous modèles) : 16 612 unités. Les modèles précédents continuent de trouver preneurs.

PlayStation 5 (tous modèles) : 8 384 unités. La chute est significative après les 21 703 ventes de la semaine dernière, retombant à un niveau plus habituel.

Xbox Series : 395 unités. Les ventes remontent légèrement mais restent plus que marginales.

Un chiffre symbolique à retenir : la Switch 2 a officiellement franchi la barre des 2 millions d’unités vendues au Japon depuis son lancement (2 065 472 exactement).