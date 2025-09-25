Faisant un peu figure d’arlésienne, Inazuma Eleven: Victory Road continue de se dévoiler en image et semble toujours attendu à la même date…

Annoncé pour le 14 novembre 2025 (sans report annoncé pour le moment !), Inazuma Eleven: Victory Road présente des nouvelles images, ainsi que les bonus de précommande.

Victory Road débarquera sur un large éventail de plateformes, dont le PC, la PS4, la PS5, la Xbox Series, la Nintendo Switch et la Switch 2. Développé comme un jeu de sport et d’histoire aux allures de simulation réaliste, le jeu propose aux joueurs d’incarner un jeune athlète en quête de grandeur dans le monde du football, en s’entraînant, en affrontant des rivaux coriaces et en gravissant les échelons du succès.