Attendu pour le 09 octobre 2025, Yooka-Replaylee se dévoile un peu plus dans une vidéo de 24 minutes réalisée par IGN.

Le studio en profite pour annoncer que le jeu tournera à 30 fps constant sur Nintendo Switch 2, que ce soit en mode portable ou en docké. L’équipe explique que n’ayant eu accès au kit de développement pour Nintendo Switch 2 que tardivement, ils n’ont fait eu mieux pour proposer la meilleure expérience possible. Ils n’excluent cependant pas de mettre à disposition un patch après le lancement pour proposer un mode « performance ».

Nous savons que vous avez beaucoup de questions concernant Yooka-Replaylee sur Nintendo Switch 2. Nous sommes ravis de collaborer avec

@IGN pour un premier aperçu du jeu sur cette plateforme ! Pour offrir aux joueurs une version optimale et fluide du jeu, Yooka-Replaylee fonctionnera à 30 FPS constants sur Nintendo Switch 2, en mode portable et sur station d’accueil. Compte tenu du temps limité que nous avons pu passer avec les kits de développement, mais nous étudions la possibilité d’implémenter un mode performance après le lancement. Nous avons également reçu de nombreuses questions concernant une démo jouable sur Nintendo Switch 2. Malheureusement, nous ne pouvons pas la proposer avant le lancement, mais nous prévoyons de la publier après. Merci beaucoup pour votre patience. C’est une nouvelle plateforme passionnante pour nous tous et nous avons hâte de voir les joueurs jouer à Yooka-Replaylee sur Switch 2 ! Et enfin, la boutique Nintendo eShop est enfin en ligne ! Ajoutez le à votre liste de souhaits et demandez à vos amis de faire de même. Ça nous aide beaucoup !

We know everyone has had a lot of questions surrounding Yooka-Replaylee on Nintendo Switch 2. We're excited to have partnered up with @IGN for a first-look at the game on the platform! Check it out! To provide players the best possible looking and seamless version of the game,… — Playtonic Games & Friends – Wishlist Replaylee! (@PlaytonicGames) September 25, 2025

Et en attendant, vous pouvez découvrir 24 minutes de gameplay capturés sur Nintendo Switch 2: