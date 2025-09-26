Une page se tourne pour Nintendo Of America, Doug Bowser qui était à la tête de la branche américaine de Nintendo depuis avril 2019 a annoncé qu’il quittait la firme du plombier moustachu à compter du 31 décembre 2025. Pas de panique, sa successeur a été désignée… Il s’agit de Devon Pritchard, actuellement « Executive Vice President of Revenue, Marketing and Consumer Experience at Nintendo of America Inc. », elle travaille pour Nintendo Of America depuis juin 2006. Ce sera par ailleurs la première femme à prendre la direction du groupe.

Doug Bowser a adressé un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer sa décision

L’une de mes premières expériences de jeu vidéo a été de jouer à la version arcade de Donkey Kong. Depuis, tout ce qui touche à Nintendo est resté une passion pour moi et ma famille. Diriger Nintendo of America a été un honneur de toute une vie, et je suis fier de ce que notre équipe a accompli, tant en termes de résultats commerciaux que d’expériences que nous avons créées pour les consommateurs. L’heure est venue pour la prochaine génération de dirigeants, et le parcours de Devon est éloquent. C’est une dirigeante exceptionnelle, et sa promotion témoigne de ses excellentes performances et de sa contribution stratégique à la croissance de l’entreprise. Je suis pleinement convaincu qu’elle guidera l’entreprise vers de nouveaux sommets.

Devon Pritchard a également pris la parole sur les réseaux pour remercier Doug Bowser: