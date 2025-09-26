Shinobi : Art of Vengeance est disponible depuis le 29 août 2025 sur Nintendo Switch, Sega vient d’annoncer via un tweet les détails de la nouvelle mise à jour pour le titre.

Voici les détails de la mise à jour en Français (vous trouverez le lien vers le tweet original juste en dessous)

Conformément à notre promesse d’améliorer la résolution sur Nintendo Switch, nous avons publié un correctif aujourd’hui ! Voici ce qui est inclus : Amélioration de la résolution d’écran.

Correction d’un bug bloquant la progression dans le niveau « Néo-ville » : un emplacement nécessitant l’utilisation d’un Kusarifundo (Griffe Ninja) pouvait disparaître. De plus, les données de sauvegarde déjà bloquées à cause de ce problème seront désormais automatiquement réparées au chargement.

Correction de bugs mineurs.

https://twitter.com/SEGA/status/1971432623227666537

Cette mise à jour, attendue par les joueurs Nintendo Switch (et aussi Nintendo Switch 2), améliore très clairement le rendu, comme vous pouvez le constater dans la vidéo partagé par un autre joueur sur twitter/X:

Si vous le souhaitez, vous pouvez lire l’avis du maitre ninja Fire_Akuma juste là !