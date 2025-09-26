Drag x Drive, la simulation de basket en fauteuil roulant imaginée par Nintendo se voit doter d’une grosse mise à jour apportant quelques nouveautés…

Le jeu offre désormais la possibilité de jouer facilement à plusieurs et en local via le réseau sans fil.

Mises à jour générales

Il est désormais possible de jouer en local sans fil.

Sélectionnez « Parc sans fil local » dans l’onglet Mode du menu X pour jouer.

L’historique de jeu s’affiche désormais.

Sélectionnez « Statistiques » dans l’onglet Aide du menu X pour le consulter.

Le niveau des joueurs augmente avec l’XP gagnée.

Il s’affiche en haut à droite de l’écran du menu X.

Il n’est pas utilisé pour le matchmaking dans les parcs publics.

Il est désormais possible de choisir entre « Bleu » ou « Bleu/Rouge » comme couleur d’équipe.

Sélectionnez « Paramètres » dans l’onglet Aide du menu X, puis « Options d’affichage » pour effectuer ce choix.

Certains affichages ont été ajustés, notamment les animations de début de partie, l’éclairage dans les parcs et la durée d’allumage des lumières à vitesse maximale.

Le jeu affiche désormais les informations de version.

Sélectionnez « Aide » dans le menu X pour les consulter.

En ligne

Il est désormais possible de s’inscrire sur la liste d’attente lorsque le parc public ou le parc d’amis où se trouve votre ami est complet.

Vous pouvez rejoindre la liste d’attente depuis la liste située sous « Parc ami » dans l’onglet Mode du menu X.

Si vous sélectionnez un ami alors que le parc où il se trouve est complet, vous tenterez automatiquement de vous connecter dès qu’une place se libère dans ce parc.

Lorsque vous êtes dans un parc public, sélectionner à nouveau un parc public donne désormais la priorité à la sélection d’un autre parc public.

Des ajustements ont été apportés pour augmenter les chances de parties à 3 contre 3 dans les parcs publics.

Le point de départ des parties à 2 contre 2 a été modifié dans les parcs publics.

Le jeu affiche désormais le score lorsque vous utilisez la caméra spectateur.

Comme les bots hors ligne, les bots en ligne passent désormais la main aux joueurs lorsqu’ils lèvent la main ou utilisent la réaction « Hé ».

Problèmes résolus

Correction d’un problème où l’enregistrement des utilisateurs avec qui vous avez joué n’était parfois pas effectué.

Correction d’un problème où le jeu plantait parfois au démarrage ou en se rendant dans un parc.

Correction d’un problème où le taux de réussite des tirs effectués juste avant l’atterrissage était basé sur la position du tir.

Le taux de réussite des tirs est affecté par la distance au panier (la proximité du joueur par rapport au panier) et son orientation par rapport au panier (la direction dans laquelle il fait face au panier).

Afin d’éviter que les tirs en bunny-hop à l’approche ne deviennent trop avantageux, le calcul du taux de réussite en fonction de la distance au panier était basé sur le dernier point de contact avec le sol (le point de départ).

Cependant, lorsque le joueur tirait juste avant l’atterrissage, le taux de réussite était calculé en fonction de la position du tir, ce qui n’était pas prévu. Nous avons donc corrigé ce problème.

Cependant, le taux de réussite en fonction de l’orientation par rapport au panier reste inchangé.