Le TGS (Tokyo Game Show) bat toujours son plein et c’est l’occasion de découvrir une nouvelle vidéo pour Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection.

On sait désormais que ce nouvel opus de la saga des Monster Hunter Stories débarquera dès le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.

Mais ce n’est pas tout… Le TGS a également été l’occasion de dévoiler 3 Amiibo plutôt beaux… Qu’en pensez-vous ?

Allez-vous craquer pour ces Amiibos… et pour le jeu ?

First Look: It looks like Monster Hunter Stores 3 is getting a new wave of amiibo! https://t.co/fy2C2MFnVb pic.twitter.com/XIAnvYyGAn — Amiibo News (@AmiiboNews) September 25, 2025

Et la bande-annonce spéciale TGS (avec la date de sortie) est juste là:

source pour les amiibo