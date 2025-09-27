The Pokémon Company International a aujourd’hui dévoilé qu’une extension spéciale intitulée Booster de Luxe ex sera disponible dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket du 30 septembre 2025 à 06:00 UTC au 30 octobre 2025 à 05:59 UTC

Nouvelle extension Booster de Luxe ex

Avec Booster de Luxe ex, les joueurs et joueuses retrouveront plusieurs cartes déjà présentes dans les extensions sorties depuis le lancement du JCC Pokémon Pocket, de Puissance Génétique à Sagesse entre Ciel et Mer. Cela comprend l’intégralité des cartes de niveau de rareté ♦♦♦♦ de ces extensions.

Chaque Booster de Booster de Luxe ex contiendra 4 cartes, dont l’une est garantie d’être de niveau de rareté ♦♦♦♦ ou plus, ce qui permettra aux fans d’obtenir des cartes convoitées déjà sorties. Certaines cartes profiteront également d’un effet « brillant parallèle » ou d’illustrations inédites, de quoi leur donner une apparence totalement neuve !

Regardez la nouvelle bande-annonce disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon pour un premier aperçu de Booster de Luxe ex.

Évènements à venir

En plus des Boosters Booster de Luxe ex, plusieurs évènements en jeu attendent les Dresseurs et Dresseuses.