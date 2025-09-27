Partagez un moment magique en famille avec ces deux jeux-contes

Les jeux-contes Asfalia : Le Volcan Furaxet Asfalia : Panique au Manoir vous transportent dans un monde façonné par les émotions de Charlie. Disponible dès maintenant en précommande sur le Nintendo eShop pour 9,99 € et 14,99 € respectivement.

Asfalia : Le Volcan Furax et Asfalia : Panique au Manoir vous entraînent dans un univers touchant et fantaisiste. Avec Charlie, résolvez des énigmes amusantes, rencontrez des personnages fascinants, collectionnez de superbes autocollants et sauvez Asfalia d’un danger imminent ! L’esthétique dessinée à la main, rappelant les plus beaux livres d’histoire, vous plonge dans une aventure familiale immersive autour de thèmes comme l’amitié, le courage et l’entraide.

Asfalia est l’œuvre du studio belge indépendant Funtomata, dont l’ambition est de réinventer l’univers des contes sous la forme d’expériences vidéoludiques adaptées pour les enfants de 7 à 77 ans. Leurs jeux mêlent brillamment un esprit enfantin et un humour universel qui sauront plaire aux petits comme aux grands.