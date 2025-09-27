Mega Man et Proto Man viennent grossir les rangs du Season Pass

SEGA® a profiter du dernier State of Play de Sony pour annoncer l’arrivée de Mega Man dans le Season Pass de Sony Racing: Crosswolrds. Pendant le livestream, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui introduit Mega Man et Proto Man comme personnages jouables, ainsi qu’un circuit inédit inspiré par l’univers Mega Man. Rush, le fidèle compagnon de Mega Man, rejoint également la course sous la forme d’un nouveau véhicule : le Rush Roadster !

Sonic Racing: CrossWorlds est disponibleen versions numérique et physique aux quatre coins du globe depuis le jeudi 25 septembre 2025. Les joueurs ayant précommandé l’édition Digital Deluxe ont eu l’occasion de découvrir la version intégrale avec un peu d’avance, mais aussi de profiter ducontenu additionnel qui inclut les personnages Sonic Prime et Hatsune Miku.

Les précommandes physiques et numériques sur Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite sont disponibles dès maintenant à partir de 59,99 €. La version sur Nintendo Switch 2 sera disponible en précommande à une date ultérieure à partir de 69,99 € pour l’édition standard et 89,99 € pour l’édition Digital Deluxe. Une mise à niveau payante de 10,00 $ sera proposée aux personnes en possession de la version Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite, avec la possibilité d’exporter le contenu et la progression vers la version Nintendo Switch 2. La version numérique sur Nintendo Switch 2 sera disponible à l’achat durant les fêtes de 2025, et la version physique début 2026.

Sonic Racing: CrossWorlds offre un large éventail de personnages adulés de l’univers de Sonic, auquel viendront s’ajouter d’autres visages connus comme Joker, Kasuga Ichiban ou Hatsune Miku, issus d’autres franchises de SEGA. Ces personnages seront disponibles sans coût additionnel pour tout le monde à l’occasion de mises à jour du jeu. Hatsune Miku est actuellement disponible pour les joueurs qui ont précommandé l’édition Digital Deluxe.

L’édition Digital Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds augmente le nombre de pilotes jouables avec des personnages issus de la série Netflix à succès Sonic Prime et un Season Pass contenant des véhicules, des pistes et des personnages surprises tirés d’autres franchises emblématiques telles que PAC-MAN et Minecraft, ou encore des titres de Nickelodeon comme Bob l’éponge, les Tortues Ninja et Avatar.

Voici un récapitulatif des prix et des packs pour Sonic Racing: CrossWorlds :

Sonic Racing: CrossWorlds – Édition standard

Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite – 59,99 €

PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 et PC – 69,99 € La version numérique sur Nintendo Switch 2 sera disponible fin 2025 et la version physique début 2026.

Jeu de base (physique ou numérique)

Sonic Racing: CrossWorlds – Édition Digital Deluxe

Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite – 79,99 €

PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 et PC – 89,99 € Version Nintendo Switch 2 disponible fin 2025

Jeu de base (version numérique uniquement)

Season Pass Minecraft Les personnages jouables sont Alex, Steve, Creeper. Ils sont accompagnés d’uncircuit et d’un véhicule sur le thème de Minecraft Bob l’éponge Les personnages jouables sont Bob l’éponge et Patrick. Ils sont accompagnés d’un circuit et d’un véhicule sur le thème de Bob l’éponge PAC-MAN Les personnages jouables sont Pac-Man et les fantômes. Ils sont accompagnés d’un circuit et d’un véhicule sur le thème de PAC-MAN Mega Man Les personnages jouables sont Mega Man et Proto Man. Ils sont accompagnés d’un circuit et d’un véhicule sur le thème de Mega Man Les Tortues Ninja Plus d’infos à venir ! Légendes d’Avatar Plus d’infos à venir !

