Quelques jours après son annonce lors du Nintendo Direct, Momotaro Dentetsu 2 revient sous les projecteurs avec deux nouvelles bandes-annonces et des détails très attendus sur ses différentes versions et prix. Konami a confirmé que le jeu, divisé en deux parties distinctes, sortira le 13 novembre 2025 au Japon sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec une stratégie tarifaire et d’édition bien particulière.

Deux Versions Physiques et Digitales au Choix

La particularité de cette sortie réside dans son découpage géographique. Le jeu sera disponible en deux éditions principales, correspondant à deux régions du Japon :

Momotaro Dentetsu 2 : Higashi Nihon Hen (Japon de l’Est) : Comprend 559 gares et 3 340 propriétés.

Momotaro Dentetsu 2 : Nishi Nihon Hen (Japon de l’Ouest) : Comprend 431 gares et 2 731 propriétés.

Les joueurs auront le choix entre plusieurs options d’achat :

Édition Complète Physique ou Digitale : « Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen » Version Nintendo Switch : 7 980 yens

Version Nintendo Switch 2 : 8 980 yens Éditions Digitales Séparées (Uniquement sur Nintendo eShop) : Chaque partie (Japon de l’Est ou de l’Ouest) sera vendue séparément sur Nintendo Switch au prix de 6 430 yens .

Pour les possesseurs de la version Switch, un « Upgrade Pass » à 1 000 yens permettra de passer à la version Nintendo Switch 2.

Cette approche modulaire est typique de la série Momotaro Dentetsu, qui mise sur le contenu massif et la rejouabilité. En proposant les régions séparément ou regroupées, Konami cible à la fois les joueurs souhaitant explorer une zone spécifique et ceux désireux d’obtenir l’expérience complète d’emblée.

La différence de prix entre les versions Switch et Switch 2 reflète la tendance actuelle des éditeurs pour les jeux next-gen. L’option d’upgrade à faible coût est une excellente nouvelle pour les joueurs possédant les deux consoles, leur permettant de commencer sur Switch et de poursuivre sur Switch 2 sans devoir racheter le jeu intégralement.

Momotaro Dentetsu 2 : Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen sortira le 13 novembre 2025 au Japon sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Une sortie internationale n’a pas été annoncée à ce jour.