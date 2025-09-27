Une nouvelle illustration et des détails sur le contenu du Season Pass ont été dévoilés !



Aujourd’hui, KOEI TECMO et le studio de développement Gust ont annoncé que le dernier jeu de la série Atelier, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, était disponible mondialement sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et PC Windows vi Steam®. En célébration, un trailer de lancement et une nouvelle illustrations ont été publiés, invitant tous les joueurs à voyager sous les étoiles aux cotés des nouveaux protagonistes, Rias et Slade.

Dans Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, les joueurs suivent Rias Eidreise, aventurière possédant des dons d’alchimiste, et Slade Clauslyter, jeune homme pouvant ouvrir des portes vers des dimensions alternatives. Ces deux héros s’allieront pour essayer de découvrir ce qui a causé, autrefois, la disparition des habitants d’Hallfein tout en tentant de marcher dans les pas de ceux qui leur étaient chers et de restaurer leur ville natale. Au cours de leurs aventures, ils feront la rencontre de divers personnages qui leur prêteront main forte, y compris des protagonistes bien connus de la série Atelier tels que Sophie, Razeluxe Meitzen, Totori Helmold ou encore Wilbell Voll-Ersleid.

Prenant place dans le même univers qu’Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, ce nouveau jeu de la série Atelier plongera les joueurs au cœur du continent Lantarna qu’ils pourront parcourir à leur guise pour y récolter des ingrédients utiles à la synthèse et en découvrir tous les recoins, de jour comme de nuit, par beau ou mauvais temps. Les joueurs auront également la possibilité d’explorer des donjons de plusieurs niveaux connus sous le nom de « Dimensional Paths » dont la structure changera aléatoirement à chaque visite. Les joueurs pourront ainsi y récolter différents ingrédients et affronter différents ennemis en fonction du niveau de difficulté choisi.

Les combats d’Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian mélangent stratégie et tour par tour pour des batailles stratégiques dans lesquelles les points d’actions et les objets équipés peuvent être utilisés pour infliger des dégâts et influencer la chronologies des tours des personnages, leur permettant de déclencher plusieurs tours consécutifs alliés et d’activer de puissantes attaques conjointes. En utilisant les ingrédients récoltés lors de l’exploration ou durant les combat, Rias pourra synthétiser divers objets lors d’un processus appelé « Gift Colour Synthesis » durant lequel les joueurs

doivent connecter les « Gift Colours » des ingrédients choisis pour créer de nouveaux objets.

En plus du système de jeu traditionnel des jeux Atelier connu et apprécié des fans, les joueurs peuvent vendre les objets qu’ils ont synthétisés dans la boutique de Rias. En se rendant au Town Hall, « Star Landing », ils peuvent investir l’argent qu’ils ont obtenu en complétant des quêtes ou vendant des objets dans les cinq quartiers composant Hallfein, aidant ainsi à reconstruire la ville.

Pour célébrer la sortie d’Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, le premier DLC payant du jeu, le « Gust Extra BGM Pack », est désormais disponible. Plus de détails sur le contenu du Season Pass ont été partagés, notamment sur le contenu exact des trois DLCs. Le premier, le set de costumes « Beginning of Summer Days » incluant six costumes* pour les personnages jouables, est prévu pour novembre 2025. Les autres DLCs du Season Pass ajouteront de nouveaux personnages jouables** d’ici fin décembre 2025, ainsi qu’un nouveau donjon très difficile*** d’ici fin janvier 2026. Certain éléments peuvent être achetés séparément du Season Pass.

En plus de la version standard du jeu, les joueurs peuvent également se procurer l’édition Digital Deluxe qui comprend le jeu de base, une sélection de costumes pour tous les personnages jouables, et un pack d’objets. Une Ultimate Edition est également disponible et propose le Season Pass, le bonus d’achat du Season Pass (un set de costumes en collaboration avec Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée pour Rias et Slade) ainsi que le contenu de l’édition Digital Deluxe.

Tous ceux qui achèteront le jeu, en format physique ou numérique, jusqu’à deux semaines après la sortie, recevront en bonus d’achat anticipé le set de costumes « Activewear Adventuring » pour Rias et Slade et le set « Adventuring Charm ».

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian est disponible sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®. Le jeu peut être entièrement joué en mode hors ligne, sans connexion internet requise (une connexion est requise pour télécharger les mises à jour et le contenu additionnel). La version PlayStation®4 n’est pas vendue en dehors du Japon.

Atelier Resleriana: The Red Guardian & the White Alchemist propose des voix en japonais et des textes uniquement en anglais.

* Un costume pour chaque personnage jouables : le maillot de bain “Bright Treasure” pour Rias, le maillot de bain “Ocean Hero” pour Slade, le maillot de bain “Street Aestus” pour Raze, le maillot de bain “Beachside Witch” pour Wilbell, le maillot de bain “Coral Fairy” pour Totori, et le maillot de bain “Sunset Relaxation” pour Sophie.

** Le deuxième DLC payant ajoutera les personnages jouables Resna et Valeria, issues d’Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator. Les joueurs devront progresser jusqu’à un certain point avant de pouvoir les ajouter à leur équipe et découvrir leurs histoires.

** Le troisième DLC payant ajoutera un pack d’extension de recettes, « The Essence of Alchemy », ainsi qu’un nouveau donjon de haute difficulté, le « Backwards-Ticking Clock Workshop ».