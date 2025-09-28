À un peu plus d’un mois de sa sortie, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment se dévoile enfin en action. Nintendo a présenté au Tokyo Game Show 2025 une démo gameplay d’environ dix minutes, offrant un premier aperçu concret des combats dynamiques qui attendent les joueurs sur Nintendo Switch 2 le 6 novembre 2025.

La séquence de gameplay, capturée directement sur console, se déroule intégralement dans les Profondeurs (The Depths). On y découvre trois héros jouables :

La Princesse Zelda

Mineru

Rauru

Chacun dispose visiblement d’un style de combat unique et affronte des vagues d’ennemis avec des mouvements spectaculaires, dans la pure tradition des jeux Warriors.

Le synopsis officiel situe l’action lors de la première invasion de Ganondorf, bien avant les événements de Tears of the Kingdom. Les joueurs incarneront des héros légendaires pour reconquérir la patrie hyrulienne et vivre l’histoire de l’invasion du Roi Démon.

La particularité de cet opus réside dans l’intégration de la technologie Zonaï. Les héros pourront combiner leurs capacités uniques avec des Appareils Zonaï puissants pour venir à bout des légions de monstres et d’imposants boss.

Comme son prédécesseur, Age of Imprisonment misera sur le jeu en coopération. Le mode deux joueurs en écran divisé sur la même console est confirmé, tout comme la possibilité de jouer sur deux consoles séparées via le Partage de Jeu (GameShare).

Enfin, Nintendo récompensera les joueurs les plus fidèles de la saga. Ceux qui possèdent une sauvegarde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recevront l’Épée de la Haute Garde, tandis que les sauvegardes d’Hyrule Warriors: Age of Calamity débloqueront la Claymore de la Haute Garde. Ces armes pourront être récupérées après avoir terminé la mission « Les Tempêtes Hurlantes ».

Avec cette première démo, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment promet d’allier avec brio l’intensité des batailles à grande échelle et le riche lore de l’ère de l’Implantation, pour le plus grand plaisir des fans.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sortira le 6 novembre 2025 exclusivement sur Nintendo Switch 2.