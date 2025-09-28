Une déception attend les propriétaires de Little Nightmares sur Nintendo Switch. Alors que l’Enhanced Edition remastérisée s’apprête à sortir, Bandai Namco a confirmé qu’aucune voie de mise à niveau gratuite ne sera proposée pour passer de la version Switch originale à la version Switch 2. Une décision qui contraste fortement avec la politique appliquée sur les autres plateformes.

Une exception Nintendo qui interroge

Dans une FAQ officielle, l’éditeur justifie cette absence d’upgrade par de simples « contraintes techniques ». Une explication laconique qui suscite des questions, surtout lorsque l’on constate le traitement différent réservé aux autres consoles.

En effet, Bandai Namco a précisé : « En raison de contraintes techniques, les propriétaires de consoles Nintendo Switch et de Little Nightmares (2017) ne pourront pas avoir accès à Little Nightmares Enhanced Edition. Ils devront racheter le jeu sur Nintendo Switch 2. Pour rappel, Little Nightmares Enhanced Edition n’est jouable que sur Nintendo Switch 2 et pas sur Nintendo Switch. »

À titre de comparaison, les joueurs possédant la version PS4 du jeu de 2017 bénéficieront, eux, gratuitement de la mise à niveau vers l’édition Enhanced sur PS5.

Cette annonce arrive alors que la sortie de Little Nightmares Enhanced Edition est imminente. Le jeu est attendu pour le 10 octobre 2025, le même jour que Little Nightmares 3.

Cette situation place les fans de la saga devant un choix cornélien : devoir racheter intégralement le premier opus, pourtant déjà présent dans leur bibliothèque, afin de profiter des améliorations techniques sur la nouvelle console, ou se contenter de la version d’origine.

L’argument des « contraintes techniques » peine à convaincre une partie de la communauté, qui y voit peut-être une décision plus commerciale que véritablement technique. Cette politique pourrait créer un précédent et être scrutée de près par les joueurs, alors que les remasters et les upgrades entre générations de consoles se multiplient.

Little Nightmares Enhanced Edition et Little Nightmares 3 sortiront le 10 octobre 2025. L’Enhanced Edition sera disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.