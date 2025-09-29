C’est une annonce qui va ravir les amateurs de FPS rétro : Nightdive Studios, en collaboration avec Atari, a officialisé Blood: Refreshed Supply, une version remastérisée du shooter culte de 1997. Le jeu débarquera sur Nintendo Switch le 4 décembre 2025, puis sur Nintendo Switch 2 au début de l’année 2026, marquant la première fois que ce titre légendaire arrive sur console.

Initialement développé par Monolith Productions en 1997, Blood est reconnu pour son ambiance horrifique lovecraftienne et son gameplay ultra-violent. Cette version « Refreshed Supply » se présente comme l’édition définitive, bâtie sur le travail déjà accompli avec Blood: Fresh Supply sur PC en 2019, mais enrichie de nombreuses améliorations techniques et de contenu inédit.

« La demande des fans pour avoir ce jeu iconique sur console a été immense », a déclaré Larry Kuperman, VP du développement business chez Nightdive Studios. « Refreshed Supply est l’édition définitive de Blood, avec des améliorations supplémentaires et un nouveau contenu excitant. »

Au-delà des améliorations techniques (résolution 4K, framerate déverrouillé), cette version se distingue par son contenu enrichi :

Deux nouveaux scénarios : « Marrow » sera disponible au lancement, et « Death Wish » en mise à jour gratuite post-sortie

Multijoueur étendu : Support du jeu en écran splitté local et en ligne jusqu’à 8 joueurs

Modes variés : Coopératif, « Bloodbath » (PvP) et Capture du drapeau en 4v4

Support des mods : Possibilité d’utiliser du contenu personnalisé créé par la communauté

Les joueurs incarneront Caleb, un pistolero mort-vivant en quête de vengeance contre le dieu sombre Tchernobog. L’arsenal du protagoniste mêle armes conventionnelles et occultes, des classiques comme le fusil à pompe aux plus originales comme le lance-flammes ou la poupée vaudou.

Le jeu proposera 42 niveaux sanguinaires où il faudra affronter cultistes, zombies, gargouilles et autres créatures démoniaques dans une ambiance horrifique caractéristique.

Cette annonce représente une excellente nouvelle pour les fans de FPS rétro et les joueurs souhaitant découvrir un pan important de l’histoire du jeu vidéo. Blood: Refreshed Supply promet de faire couler le rouge sur Switch dès le 4 décembre.

Blood: Refreshed Supply sortira le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et début 2026 sur Nintendo Switch 2.