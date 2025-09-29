Alors que sa sortie est prévue pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection lève un peu plus le voile sur son scénario. Le directeur du jeu, Kenji Oguro, a confirmé dans un entretien avec 4Gamer que ce nouvel opus prendra place plus de 200 ans après les événements du deuxième volet, marquant un départ narratif complet.

Cette ellipse temporelle significative signifie que les joueurs ne retrouveront aucun des personnages emblématiques des précédents jeux. Si l’univers reste fidèle à la saga Monster Hunter et que les monstres célèbres seront toujours au rendez-vous, l’intrigue et sa distribution seront entièrement nouvelles.

« Bien que le cadre de l’histoire ne soit pas directement lié aux deux jeux précédents, le fondement général de la série reste le même car il se déroule dans l’univers de Monster Hunter », a expliqué Kenji Oguro. « La chronologie est située dans un monde futur, plus de 200 ans après l’œuvre précédente. »

Des Jumeaux Rathalos au Cœur du Mystère

Le point de départ de cette nouvelle aventure repose sur un phénomène exceptionnel : l’éclosion de jumeaux Rathalos issus d’un seul et même œuf. Cet événement rare servira de catalyseur à une quête qui entraînera les joueurs vers des terres interdites et les confrontera à des destins bouleversés.

Comme le décrit le synopsis officiel, les joueurs incarneront un Rider devant « élever et créer des liens avec des Monties tout en explorant un monde rempli de dangers, de mystères et de merveilles. »

Ce saut dans le temps fait de Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection une parfaite introduction pour les nouveaux venus, tout en offrant aux vétérans de la série l’opportunité de découvrir une facette inédite de l’univers qu’ils affectionnent. Capcom promet « un voyage passionnant de découverte, d’aventure et de batailles exaltantes », accessible à tous les joueurs, quel que soit leur niveau de familiarité avec la licence.

Avec ce nouveau départ narratif et son cadre temporel résolument tourné vers l’avenir, Monster Hunter Stories 3 s’annonce comme un chapitre ambitieux et renouvelé de la série dérivée à succès de Capcom.