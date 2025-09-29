De nos jours, le genre du jeu « cosy » a trouvé une place de choix, offrant en général une patte graphique différente des grands blockbusters, un gameplay différent et une évasion bienvenue, loin du stress et de l’action frénétique. C’est dans cette catégorie que s’inscrit Morgan: Metal Detective, un jeu d’aventure à la première personne qui vous invite à un voyage introspectif sur une île paisible des Cornouailles. Développé par le Studio Morgan et édité par subSilico, ce titre, qui se veut relaxant et chaleureux, promet une parenthèse de calme où l’exploration et les petites découvertes sont au cœur de l’expérience. Ce jeu sera-t-il une petite pépite à déterrer dans ce grand espace vidéoludique, ou ne sera-t-il qu’un mauvais caillou à mettre aux rebus ?

La douceur d’un mystère familial

Morgan: Metal Detective vous met dans la peau de Morgan, une jeune adulte qui revient sur l’île fictive de Glasden pour aider sa mère à vider la maison de son grand-père, récemment décédé. Le lien avec ce grand-père, passionné de détection de métaux, est le fil conducteur de l’aventure. En héritant de son détecteur et de ses cassettes audio, Morgan découvre les recherches que son aïeul menait et va partir en quête des secrets enfouis sur l’île.

L’intrigue n’est pas profondément originale et ne présente pas de rebondissements spectaculaires, se concentrant plutôt sur un récit fragmenté et sensible. Les objets que vous déterrez et les brèves interactions avec les habitants, sont simples mais efficaces, vous aidant peu à peu à reconstituer le passé de votre grand-père et à tisser des liens avec la communauté.

Le tout est en français, et bien doublé avec de charmants accents cornouaillais, ce qui rend les personnages plus vivants, même si leurs histoires sont parfois trop transactionnelles et manquent de profondeur. Il est à noter que le rôle principal de Morgan est interprété par Charlotte McBurney, ayant également interprété Amicia dans la série de jeux A Plague Tale.

La simplicité au centre de l’expérience

Le cœur du jeu repose sur une mécanique unique : la détection de métaux. En balayant le sol devant vous, votre appareil émet des sons et des barres bleues apparaissent sur votre petit écran, à mesure que vous vous approchez d’un objet enfoui. Une fois au bon endroit, il vous suffit de creuser.

Si cette mécanique est intuitive et facilement prise en main, elle peut aussi devenir répétitive. Les joueurs devront faire preuve de patience, car une grande partie des objets que vous déterrerez seront de simples déchets (capsules, canettes, fers à cheval). Heureusement, ces trouvailles peuvent être échangées au comptoir de Cenna contre des crédits pour acheter des pellicules photo et des autocollants.

En plus de la détection, le jeu propose d’autres activités relaxantes. Morgan peut immortaliser ses découvertes et les paysages avec un appareil photo instantané et les coller dans son journal personnalisable. Ce journal sert de scrapbook pour votre aventure, mais aussi de carnet de quêtes.

La musique joue également un rôle important, avec des cassettes à trouver et à écouter sur votre baladeur, ce qui permet de varier l’ambiance sonore de l’exploration. Le rythme du jeu est volontairement lent, ce qui peut déconcerter certains joueurs, car il n’y a ni danger, ni chronomètre, ni enjeu urgent.

Sur Switch, l’expérience est très correcte, les commandes de mouvement sont généralement intuitives, mais plusieurs petits désagréments sont à signaler, comme quelques saccades par exemple. La liste des joyeusetés ne sera pas exhaustive, mais on peut vite se rendre compte que le jeu n’est pas bien fini.

Dès le début de l’aventure nous avons pu constater que notre personnage faisait des rotations sur lui-même sur le ponton. Il y a des moments où l’on se retrouve coincé sur des objets. Il y a de nombreux bugs graphiques à l’écran et des objets passent très souvent à travers le décor. La sensibilité de la caméra est vraiment trop lourde, même au maximum, et les déplacements du personnage n’ont rien de naturel.

Clairement le titre manque de polish pour être suffisamment convaincant dans son gameplay, ou apporter une véritable sensation d’aventure et d’exploration sur cette petite île.

Entre croquis et manque de finitions

L’esthétique visuelle de Morgan: Metal Detective est un aspect discutable. L’univers évoque un carnet de croquis avec des environnements pastel et des textures simples, qui semblent avoir été peintes à la main. Le style des personnages est aussi très simplifié, coloré et fera le boulot pour proposer un moment chill, et plein de tendresse.

Cependant, les décors de l’île manquent cruellement de vie et de finitions. Les coquillages ressemblent à des autocollants, et l’île est étrangement vide, sans âme, ce qui est à l’opposé de la promesse cosy. Une fois de plus, ce manque de polish se ressent et nuit à l’envie d’explorer. Sur l’écran de la Switch, les textes peuvent aussi être un peu petits.

Morgan: Metal Detective est une expérience courte, l’histoire principale ne prend que cinq à six heures. La brièveté du titre n’est pas un défaut, car l’expérience déjà très vide du titre n’aurait pas pu convaincre plus longtemps. Une fois l’histoire terminée, le défi restant est de trouver un exemplaire de chaque objet caché sur l’île pour compléter votre collection.

C’est une tâche qui peut prendre beaucoup de temps et qui, pour certains, peut devenir lassante en raison de la répétitivité du gameplay. La persévérance est la clé pour les plus complétionnistes, mais cela conduira inévitablement à de la frustration, quand vous passerez 15 heures à chercher deux objets manquants.

Morgan: Metal Detective est disponible depuis le 30 juillet 2025 sur l’eShop au prix de 14,39 euros, en français.