Aussi étonnant que le titre puisse paraitre, il s’agit bien de la réaction de Capcom lors d’une interview avec Famitsu (et relayée par WCCFTECH).

Nous avions pu constater grâce à des vidéos réalisées lors du TGS que le jeu semblait tourner plutôt bien sur la nouvelle console hybride de Nintendo. Et cela s’est avéré confirmé par Capcom via le responsable du jeu Koshi Nakanishi qui a admit que même les développeurs étaient surpris de voir comme Resident Evil Requiem tournait bien sur Nintendo Switch 2. D’après lui, cela serait en grande partie grâce au RE Engine.

Pour commencer, ce jeu est conçu pour être assez évolutif. Nous l’avons développé en ajustant diverses options afin qu’il soit compatible avec un large éventail de configurations, des plus élevées aux plus basses, afin que la Switch 2 puisse être optimisée pour s’adapter parfaitement à ces configurations. Nous n’avons pas cherché à ralentir un jeu conçu pour des performances haut de gamme, mais nous avons anticipé différentes configurations. Nous avons même été surpris de le voir fonctionner parfaitement dès le premier essai. Je pense que c’est grâce au travail acharné de l’équipe du moteur qu’il a si bien fonctionné.

Le jeu est toujours attendu pour le 27 février 2026, en même temps que sur les autres supports et accompagné en plus de Resident Evil 7 et Resident Evil Village, mais cette fois, pas en version cloud !

Qu’en pensez-vous ? Fait-il partie des jeux que vous attendez sur Nintendo Switch 2 ? Ici, nous sommes quelques-uns à l’attendre !

Affrontez la peur comme jamais auparavant dans le nouvel opus de la série Resident Evil. Retournez dans un Raccoon City en ruine et abandonné dans une expérience qui réunit ce qui fait l’essence du survival horror et de la série : combats, enquêtes, puzzles et gestion de ressources. Alternez librement entre vue à la première et à la troisième personne pour affronter l’horreur de la façon qui vous convient le mieux.

Et pour le plaisir, on vous remet la bande annonce sur Nintendo Switch 2 !