On pourrait croire à un mauvais coup de Skynet, l’assez attendu Terminator 2D: NO FATE est finalement repoussé au 26 novembre 2025 sur tous les supports (dont la Nintendo Switch)

L’information provient du site de l’éditeur Reef Entertainment. Dans le communiqué que vous pouvez lire ici en Anglais, ou en Français juste là:

Bonjour à tous, Nous souhaitions vous annoncer une nouvelle importante concernant la sortie de Terminator 2D: NO FATE. Le jeu sortira désormais le 26 novembre 2025. Cet ajustement est dû aux changements commerciaux et tarifaires mondiaux qui ont retardé la livraison des composants de nos Éditions Day One et Collector. Nous nous engageons à lancer toutes les éditions simultanément, et cette nouvelle date s’applique aux versions physiques et numériques dans le monde entier. Nous vous remercions sincèrement de votre patience et de votre compréhension, et nous vous prions de nous excuser pour ce retard supplémentaire. L’équipe travaille d’arrache-pied pour que votre attente en vaille la peine, et nous avons hâte de partager avec vous Terminator 2D: NO FATE en novembre. Cordialement, Reef Entertainment

Finalement ce n’est pas Skynet le coupable (ou peut-être que si…), mais les hausses des tarifs au niveau de l’import, qui impactent tout le monde. En tout cas, rendez-vous est pris ici pour se battre aux côté du T-800 et de la famille Connor !