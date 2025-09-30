Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en octobre 2025, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Une nouvelle aventure se profile à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux humains qu’aux Pokémon. Apprenez-en plus lorsque Légendes Pokémon : Z-A fera son arrivée en 2025 sur Nintendo Switch !

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Suivant la sortie de DRAGON QUEST III HD-2D Remake en 2024, la trilogie d’Elric se poursuit dans DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, qui fera son arrivée dans le courant de l’année.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Shujinkou est un dungeon crawler scénarisé au tour par tour qui offre aux joueurs la possibilité d’apprendre le japonais au fur et à mesure qu’ils jouent. Incarnez Shu, Jin et Kou dans une campagne passionnante de 80 heures pour sauver le monde de l’Akuma.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Embarquez pour une aventure épique en monde ouvert avec Yooka et Laylee dans ce collectathon de plateformes en 3D ! La quête des pagines reprend dans Yooka-Replaylee, la version améliorée du jeu indé aux nombreux fans, avec de tout nouveaux défis, secrets, mécanismes et paramètres d’accessibilité.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Incarnez les héros exclus de Talamh et rejoignez un combat sans pitié pour arracher la magie des griffes du Roi Soleil Azra dans Absolum, un beat ’em up roguelite original par Dotemu.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Two Point Museum est un jeu de gestion innovant et immersif par les créateurs de Two Point Hospital™ et Two Point Campus™. En tant que conservateur de musée, plongez dans le petit monde des expositions pour concevoir et réaliser l’expérience culturelle ultime pour votre public. Transformez votre musée en un véritable temple du divertissement !

Embarquez pour une aventure remplie de casse-têtes, dans laquelle vous et votre partenaire devrez prouver que vous pouvez communiquer et collaborer pour échapper au Castle Rock hanté. Tout commence avec une fusée de détresse illuminant le ciel et un appel de détresse vous extirpant de rêves troublés. Vos amis explorateurs de l’Antarctique sont en danger, et les deux d’entre vous qui sont restés au campement devront collaborer pour lancer une mission de sauvetage. Si seulement vous saviez dans quoi vous vous lanciez… À partir de la base de recherche, vous devrez trouver un moyen d’arriver à la source de la fusée de détresse. Une fois que vous aurez traversé les déserts gelés de l’Antarctique, vous serez séparés à l’intérieur d’un château médiéval, pour y affronter toutes sortes de casse-têtes, secrets et dangers ! Vous et votre partenaire ne commencez avec rien d’autre que vos neurones et un talkie-walkie. Observer, communiquer intelligemment et travailler en équipe seront les seules manières de s’échapper du sinistre Castle Rock. Quoi de neuf ?

Les vétérans de la série We Were Here peuvent s’attendre à encore plus de casse-têtes, une durée de vie plus longue, de nouvelles fonctionnalités et une découverte plus poussée de l’histoire derrière l’expédition antarctique et Castle Rock… Liste des fonctionnalités Une histoire pleine de frissons : découvrez un sombre passé, et faites connaissance avec l’être maléfique connu sous le seul nom du « Bouffon ». De qui ou de quoi s’agit-il ?

Talkie-walkie : vous devez communiquer pour progresser. Testez vos capacités à décrire et expliquer votre environnement

Bourré de casse-têtes : coopérez pour trouver la clé de cette captivante escape room virtuelle

Lieux mystérieux : explorez le camp de base de l’expédition, les vallées gelées de l’Antarctique et le sinistre Castle Rock

Vous et votre partenaire d’expédition devrez traverser les terres désolées de l’Antarctique et infiltrer un sinistre château médiéval. Vous commencerez avec une simple paire de talkies-walkies. Serez-vous capables de travailler sur la même longueur d’onde ? Les grands esprits se rencontreront-ils ? Immergez-vous dans une expérience coopérative fascinante alors que vous et votre partenaire progressez à travers une série de situations exaltantes. Découvrez ensemble des environnements et des mystères uniques. Nous n’étions pas seuls… Les ténèbres ont submergé le jadis somptueux Castle Rock et ses alentours. Pourrez-vous découvrir la vérité derrière le triste sort de la citadelle déchue et vous en sortir vivants… ou est-ce que ses premiers habitants vous empêcheront de partir ?

Retournez à Hinomoto avec panache ! Pirilika, une démone richissime passionnée par le bushido, part explorer les Netherworlds d’Hinomoto pour y savourer leur culture unique… et leurs nouilles légendaires ! Mais catastrophe : à son arrivée, elle découvre que ses précieuses sowba et you-don ont été remplacées par des pâtes, sous l’influence maléfique du terrible Démmodore Opener ! Déterminée à sauver ses traditions culinaires (et son honneur), elle s’allie à Fuji, un guerrier errant, pour remettre Hinomoto dans le droit chemin… à coups de baffes stratégiques bien placées ! Cette édition ultime contient le jeu de base, tous les DLC précédemment sortis, ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités et du contenu inédit. Profitez de stats illimitées, relevez des défis encore jamais vus, et plongez dans l’expérience Disgaea la plus déjantée et complète à ce jour !

Rejoignez Snoopy et ses attachants amis dans cette toute nouvelle aventure pleine de charme et remplie d’énigmes intrigantes ! Explorez la ville, résolvez des affaires difficiles et mettez à jour des secrets enfouis… avec l’aide des emblématiques personnages de Peanuts. Que vous soyez à la recherche de cerfs-volants disparus ou sur la piste du mystérieux monstre du Lac Ness, chaque affaire mettra vos méninges à l’épreuve et vous réservera quelques surprises. Assemblez une équipe de quatre détectives parmi une sélection de personnages, dont Peppermint Patty, Lucy, Marcie, Schroeder, Franklin, etc. Chacun saura apporter sa touche à vos enquêtes. Espiègle, malicieux et débordant du charme caractéristique de la série Peanuts, ce jeu d’aventure et d’énigme est parfait pour les joueurs de tous âges !

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Développée par Supermassive Games, cette version nouvelle génération proposera de nombreuses améliorations par rapport au titre original et deux nouveaux modes : le mode Performance (2160p et 60 images/seconde) et le mode Beauté (résolution dynamique jusqu’à 4K et 30 images/secondes). Retrouvez ci-dessous le contenu détaillé de l’Enhanced Edition. Mode Beauté : Little Nightmares II s’exécute à 30 images/seconde en résolution 4K avec Ray Tracing optimisé.

Mode Performance* : résolution dynamique jusqu’à 4K pour garantir 60 images/seconde avec Ray Tracing.

Reflets en Ray Tracing : le jeu affiche sur toutes les surfaces brillantes un reflet dont la clarté et la définition dépendent de la surface concernée.

Ombres volumétriques : résolution améliorée des ombres volumétriques. Les rayons lumineux sont perturbés par les objets et les personnages qui se déplacent devant une source lumineuse.

Particules interactives : les particules sont plus nombreuses et sont affectées de manière dynamique par Mono, Six et les principaux antagonistes. Les particules s’agitent dans leur sillage pour créer un environnement plus réaliste et plus immersif.

Bande-son captivante : un nouveau paysage sonore en 3D pour une expérience encore plus immersive avec un casque ou un système audio 5.1 /7.1.

Little Nightmares III est un jeu d’aventure à ambiance horrifique dans lequel vous suivez l’aventure de Low et Alone, deux meilleurs amis à la recherche d’une issue hors du Nulle-Part. En coopération en ligne à deux joueurs, ou en solo avec une IA, travaillez ensemble pour résoudre des énigmes.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ballbylon est tombée. Un événement météorique totalement inattendu a anéanti la grande cité, dont il ne reste plus qu’un gouffre sinistre et béant. Les chasseurs de trésors affluent de toutes parts vers ce tombeau à ciel ouvert pour y trouver fortune, sondant ses profondeurs à la recherche des richesses éparses qui faisaient la renommée de cette contrée prospère. La fosse accueille désormais des hordes de créatures barbares, fermement décidées à écourter votre quête. A l’aide d’un arsenal grandissant de projectiles ronds et magiques, frayez-vous un chemin à travers de nombreux obstacles de plus en plus retors pour mettre la main sur les récompenses ultimes qui vous permettront de reconstruire New Ballbylon. Chaque boule lancée vous permet de gagner de l’expérience pour développer des combinaisons surpuissantes, recruter d’autres héros et débloquer de nouvelles compétences afin d’envoyer ad patres l’indicible engeance qui vous barre la route.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Développé par appci et édité par Natsume, Harvest Moon: Home Sweet Home propose un retour aux sources, autant sur le plan narratif que dans son gameplay. Le joueur incarne un personnage quittant la vie urbaine trépidante pour revenir dans son village natal, Alba. Ce havre de paix est célèbre pour ses produits frais et son atmosphère paisible, mais il souffre du vieillissement de sa population et du départ des plus jeunes vers les grandes villes. Votre mission : redonner vie au village, attirer de nouveaux habitants, accueillir des touristes et insuffler une nouvelle dynamique économique et sociale.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Découvrez un monde terrifiant dans Mina the Hollower, un jeu d’action / aventure unique. Prenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite. Creusez sous les dangers et les monstres, fouettez vos ennemis et équipez-vous de tout un arsenal d’armes d’appoint et de bibelots aux pouvoirs variés. Explorez un vaste monde aux graphismes féeriques, au gameplay magistral, tremblez devant des boss bestiaux et laissez-vous emporter par des musiques envoûtantes. Rencontrez des personnages étranges, découvrez les secrets de lieux exotiques et illuminez les ténèbres omniprésentes dans Mina the Hollower, le nouveau jeu des développeurs de Shovel Knight ! Caractéristiques : Des visuels 8 bits authentiques, fignolés pour l’ère moderne.

Des touches de modernité omniprésentes : animations détaillées, écran large et commandes optimisées !

Sautez, esquivez et creusez le sol afin d’affronter les monstres et vous déplacer furtivement dans le monde de jeu.

Lacérez vos adversaires à l’aide de votre fidèle fouet, Astrenuit, ou choisissez parmi tout un arsenal d’armes, chacune dotée de coups totalement différents.

Découvrez et utilisez un véritable reliquaire d’armes d’appoint inhabituelles afin de prendre l’avantage au combat.

Collectionnez et équipez des bibelots magiques afin de bénéficier d’effets exotiques. Faites progresser Mina afin de mieux l’adapter à votre propre style de jeu.

Une bande originale ensorcelante dans le style de celles du MSX, composée par le virtuose du chiptune, Jake Kaufman.

Descendez dans les profondeurs de la folie dans un récit aussi glaçant que réconfortant, inspiré par l’horreur gothique de l’époque victorienne.

Explorez un immense monde ténébreux regorgeant de secrets et de combat épiques, avec des niveaux interconnectés.