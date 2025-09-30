Sorti en 2007, Mario Galaxy est connu de tous. Non, vous ne le connaissiez pas ? Et bien sachez que chez Nintendo-Town, nous avons justement trouvé un testeur qui n’y avait encore jamais joué (oui, ça existe !). Quoi de mieux afin de vous présenter, ou plutôt de vous présenter une nouvelle fois, cet univers très particulier où Mario est parvenu à sortir de ses sentiers « champinionesques » si connus. Sans doute savez-vous déjà que cet écart fut jadis une véritable réussite. Est-ce toujours le cas de nos jours, avec le recul des jeux récents ? D’autant plus que nous avons la chance d’avoir non pas un seul, mais bel et bien les deux Mario Galaxy. Ô chic.

Avant-propos : les notes de ce test correspondent à la moyenne des notations des deux jeux.

Mario Galaxy premier du titre

C’est le grand soir : la pluie de comètes sur le royaume champignon se profile enfin et la célèbre princesse Peach s’est empressée d’inviter Mario pour l’occasion. Malheureusement, la fête tourne rapidement au drame avec l’arrivée de Bowser qui enlève aussitôt la princesse ainsi que toutes les puissantes étoiles qui se sont répandues lors des festivités. Bien entendu, vous (Mario) êtes vivement attendu pour remettre de l’ordre dans le capharnaüm causé par la team de Bowser, tout en arrachant de ses griffes la pauvre Peach au passage si possible.

Comme énoncé en amont de ce test, il s’agit de notre baptême de Mario Galaxy, et la découverte est pour le moins déconcertante : les premiers instants sur le titre sont très différents des autres aventures auprès de notre plombier favori. Cette fois-ci, l’environnement tourne dans tous les sens tandis que la gravité semble avoir quelque peu perdu pied (!). Les premières minutes sur Mario Galaxy donnent clairement le tournis, voir même un léger mal de cœur. Que les petits nouveaux soient prévenus : vous allez avoir la tête en bas et les pieds au plafond plus d’une fois ! Fort heureusement, le joueur s’y fait vite…

L’aventure débute auprès d’Harmonie, au cœur de son portail céleste. Nous recevons rapidement en cadeau un Luma (une sorte d’étoile luciole assez mignonne) qui offre la faculté de tournoyer sur nous-même, très pratique pour assommer toutes sortes d’ennemis mais aussi pour emprunter les nombreux portails du jeu. Cette faculté est possible soit en agitant le Joy Con, soit en appuyant simplement sur Y. Très rapidement, nous comprenons que le jeu pourra à la fois se jouer à la manette traditionnelle mais aussi de façon plus anecdotique avec la capacité gyroscopique.

Mario Galaxy trouve son originalité dans le déploiement même de ses stages : vous allez devoir déambuler de planètes en planètes afin de récolter un maximum d’étoiles de puissance et espérer ainsi relancer toutes les machines du portail céleste. Ce n’est qu’ainsi qu’il deviendra envisageable de retrouver Peach et d’arrêter les manigances redondantes de Bowser. Mais pour y arriver, le chemin est fort long et semé de moult et moult challenges !

Un petit air de Wii

Malgré une certaine similitude de thèmes (vous êtes dans l’espace après tout !), chaque galaxie est pourvue de son petit univers, avec en son sein une ou plusieurs planètes qu’il va falloir fouiller de fond en comble afin d’en découvrir tous les secrets, et surtout, toutes les étoiles. Pour y parvenir, Mario dispose de plusieurs atouts, au delà de son charme indéniable : tournoyer, la charge au sol, sauter sur les murs, et d’autres subtilités que nous vous laisserons le plaisir de découvrir… Nous avons notamment apprécié le voyage en raie ! Et les abeilles, vous aimez… ? Mario a plus d’un tour dans sa besace ! Quoiqu’il en soit, il y a une multitude de fragments d’étoiles à récolter. Ces petits cristaux colorés, qui parfois surgissent un peu sans prévenir, sont nombreux et pour cause : ils sont à la fois la source de vies supplémentaires, d’une petite arme si vous décidez d’en utiliser comme projectiles, ainsi qu’une sorte de monnaie d’échange pour révéler toujours plus de planètes. Certains Lumas affamés en raffolent aussi… Vous l’aurez compris : attrapez les tous ! Soit simplement en les touchant avec Mario, soit en les touchant du bout des doigts grâce au tactile de la Nintendo Switch en mode portable. L’action peut paraître un peu rébarbative et peu ergonomique une fois la console en main, mais elle s’avère malgré tout assez pratique dans de nombreuses situations où la récolte est périlleuse ou un peu longue.

Ce double aspect dans la prise en main du jeu, classique ou tactile/gyroscope, est assurément le point qui nous a le moins séduit dans ce titre. Le tactile peut parfois se montrer un peu capricieux, et ils nous est arrivé de rencontrer quelques difficultés dans la prise en main, notamment lorsqu’il était question d’agripper une étoile puis une autre, tel un parcours de lianes. Cet aspect est à prendre en considération dans la mesure où la Wii (support initial du titre original) est une console de salon, alors que l’un des atouts de la Nintendo Switch est d’offrir la possibilité de jouer en mode dock ou portable. Or, utiliser un pointeur tandis que nous sommes dans les transports, voilà qui n’est pas toujours une mince affaire… Nous percevons donc clairement l’empreinte de la Nintendo Wii qui, à l’époque, faisait sa petite révolution dans la prise en main des jeux. Désormais, les critiques sont plus à même d’être menées, et nous devons reconnaître avoir trouvé l’ensemble parfois un peu lourd dans son maniement.

Un peu plus près des étoiles

Mario Galaxy est doté d’une aura particulièrement intéressante puisqu’il rentre en décalage avec ce que le joueur a l’habitude de connaître au sein de cette licence. Cette faculté à jouer avec la gravité, si elle peut dérouter au démarrage, devient la source de tant de trouvailles de la part de Nintendo, que nous ne pouvons que saluer à nouveau le travail réalisé.

Un travail tout aussi méritant sur les environnements, charmants, à la fois mignons mais aussi un peu féroces comme nous les aimons tant. Le bestiaire transpire du Nintendo et nous ne nous lassons jamais de malmener ces ennemis que nous adorons détester depuis des lustres (et surtout toi Bowser !). Même les boss croisés sur le chemin sont attachants, surtout lorsqu’ils deviennent tout rouges de colère ! Mario Galaxy offre donc un challenge intéressant, mais dispose néanmoins de deux modes de jeu désormais disponibles sur la version Switch. Le mode originel, mais aussi un mode avec assistance. Ce dernier permet d’avoir plus d’énergie, d’éviter les chûtes, et offre globalement un challenge nettement moins conséquent : l’idéal pour les petits et les plus grands qui veulent (re)découvrir ce titre sans prise de tête !

Au-delà de ses graphismes colorés réussis (mais légèrement en dessous du titre suivant…), nos oreilles ont été très enthousiastes sur l’ensemble de notre aventure. Les sonorités sont véritablement celles de Mario, avec de petites ritournelles que les amateurs reconnaîtront sans mal avec beaucoup de plaisir. L’identité sonore de ce Mario Galaxy n’a pas pris une ride… contrairement à nous !

Mario Galaxy 1 est donc majoritairement une très belle surprise pour les nouveaux joueurs qui prendront un plaisir certain à déambuler entre les galaxies, à la découverte de toutes les planètes disponibles, tout en jouant avec habileté avec la gravité capricieuse.

Mario Galaxy 2, prêts à (re)perdre la tête ?

Contre toute attente (non), le scénario de Mario Galaxy 2 est sensiblement similaire à son petit frère. Sorti trois années plus tard, la mise en route se ressemble fortement : tous les ans, une pluie d’étoiles filantes se propage dans le ciel du royaume champignon. La princesse Peach, qui décidément semble prendre un certain plaisir à se faire malmener par Bowser et ses sbires, propose à son Mario chéri de venir grignoter quelques victuailles sucrées au château. Il est vrai que le tableau de Mario et Peach se tenant la main devant une pluie d’étoiles filantes n’est pas pour nous déplaire… mais il n’en sera rien : Bowser vient à nouveau jouer les trublions et du haut de ses grandes écailles, enlève la princesse. Et en bonus, il annonce qu’il va régner sur tout le cosmos. Autant viser grand !

L’aventure se répète donc pour notre dévoué Mario. Rapidement, il fait la rencontre de Lubba, un imposant luma violet qui devient le conseiller et assistant personnel de Mario. Lubba est doté de quelques facultés intéressantes puisqu’il est à l’origine de la conception d’un drôle de vaisseau (qui ressemble outrageusement à Mario… à moins que cela ne soit Luigi…?). Le vaisseau est en manque de carburant (tiens tiens, tout cela sent le déjà vu !) et Lubba nous suggère un marché : si nous lui rapportons quelques étoiles, il accepte de nous aider à retrouver la princesse. Sympa le poto.

Le ton est ainsi très vite donné, avec de grandes similitudes avec l’histoire précédente. Si certains pourraient y voir un manque cruel d’inspiration de la part de Nintendo, nous percevons plutôt cette redondance comme une petite marque de fabrique, capable de faire esquisser un petit sourire aux joueurs. Les bases sont vite posées, nous sommes bien dans un Mario Galaxy et allons de ce pas à la chasse aux étoiles.

Vous n’êtes pas seuls !

Alors que nous n’en sommes qu’aux prémices de notre aventure, nous retrouvons avec un plaisir démesuré notre petit dinosaure favori à peine sorti de son œuf blanc à pois verts : Yoshi ! Reconnaissable avec son petit cri célèbre, Yoshi nous accompagne et avec lui, tout son panel de capacités : attraper avec sa longue langue les ennemis, les recracher sur le prochain adversaire, utiliser sa langue comme une liane pour passer d’un support à un autre, voleter quelques instants dans les airs… tout y est ! La prise en main de l’animal est assez bonne bien qu’il soit de nouveau nécessaire de faire usage du mouvement gyroscopique ou bien du tactile. A force, nous commençons à prendre le pli… bien qu’il subsiste quelques ratés (oups). Nous nous sommes en effet plus d’une fois retrouvés à tourner en rond un peu bizarrement, comme si nous faisions du surplace. Avec ou sans Yoshi.

Si Yoshi est notre compagnon de route (bien qu’il soit possible de s’en délester lorsqu’il n’est pas nécessaire), les joueurs adeptes des transformations seront ravis d’apprendre qu’ils seront chouchoutés : Mario va tantôt se transformer en Mario Pierre (et devenir un grosse boulette prête à tout fracasser sur son passage), en Mario Nuage (et fabriquer de duveteux nuages), en Mario Foreuse (des trous, des petits trous, encore des petits trous !)… autant de possibilités intéressantes qui vont pousser Lubba à conserver toutes ces formes dans un musée ! Bien entendu, les transformations présentes dans Mario Galaxy 1 (l’abeille, vous vous souvenez ?) sont elles aussi présentes dans Mario Galaxy 2. Progressivement, le vaisseau devient une halte à la fois festive et reposante, qui se dote de plus en plus d’habitants mais aussi de surprises…

Tous à bord !

Mario Galaxy 1 disposait déjà d’un vaisseau comme hub central. Mario Galaxy 2 suit donc les traces de son prédécesseur mais y ajoute clairement sa nouvelle patte. Le vaisseau se prête davantage à la contemplation, de part sa forme originale, mais aussi par tous les petits rajouts plaisants imaginés par Nintendo. De nombreuses créatures vont peu à peu vous rejoindre à bord, les petites trouvailles sont nombreuses, et vous prendrez bientôt plaisir à jouer aux dés lors de chacun de vos retours dans l’espoir d’y gagner, peut-être, une vie bonus.

La progression dans Mario Galaxy 1 reste très linéaire. Cet aspect est d’autant plus perceptible dans ce second opus puisque le joueur déplace véritablement son vaisseau d’un monde à un autre, puis d’une galaxie à une autre, dans un ordre bien précis sur une carte bien précise. Un peu scolaire, mais au moins parfaitement lisible. Nous savons où il faut aller et les annotations sur la carte sont nombreuses afin d’aider le joueur à retrouver, notamment, quelle galaxie n’a pas encore été visitée dans son intégralité. L’objectif reste toujours le même : récolter un maximum d’étoiles afin d’avancer toujours plus loin avec son vaisseau, et se rapprocher ainsi de Bowser. Le voyage est long, mais il est remarquable…

Des idées renversantes !

Mario Galaxy 2 nous gâte… nous avons clairement eu cette sensation de reprendre les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de Mario Galaxy 1, mais avec une qualité supérieure indéniable.

Les environnements de Mario Galaxy 2 sont de toute beauté. Le jeu des couleurs, de la lumière, des seconds plans, sont particulièrement réussis. Nous nous sommes surpris à déambuler sur notre vaisseau simplement pour contempler le ciel derrière nous. Personnages, décors, les graphismes sont très colorés, avec de forts contrastes, et toujours avec beaucoup de mignonnerie, la patte Nintendo est bien présente !

Au delà de ses graphismes notables, Mario Galaxy 2 est une petite pépite pour les joueurs qui recherchent un renouvellement fréquent dans la façon de jouer. Nous vous avons déjà fait part des multiples transformations du héros, mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Les niveaux eux-mêmes sont régulièrement surprenants, avec tantôt quelques glissades, tantôt quelques vols planés, voir même quelques puzzles qui ne sont pas sans nous rappeler ceux de notre enfance. Nous avons été plus d’une fois surpris, puis charmés, par toutes ces bonnes idées qui viennent clairement nous cueillir régulièrement à l’aube d’un nouveau tableau.

La gravité, qui tourne, retourne, bascule et traverse, reste la reine de la partie : vous pourriez bien de nouveau sentir un petit mal de mer (de l’air ?) avec tous ces chamboulements ! Une fois encore, Mario s’amuse à voyager d’une planète à une autre, récoltant étoiles et fragments d’étoiles au passage, tout en ratatinant toutes sortes d’ennemis. Les gros boss sont aussi de retour, et certains nous ont clairement fait sourire ! Répétons-nous : ce Mario Galaxy 2 est véritablement doté d’un charme fou !

Tout au long du parcours, les sonorités traditionnelles du monde de Mario se retrouvent. Nous pouvons cette fois-ci y ajouter celles de Yoshi… l’ensemble confère au titre une ambiance sonore et musicale très agréable, d’autant plus si vous êtes adepte de ces licences.

Vers l’infini oui, mais alors accompagné s’il vous plaît !

Les deux Mario Galaxy offrent la possibilité de jouer en coopération sur un seul et même écran. Néanmoins, cette faculté est assez particulière puisque le champs d’actions du joueur 2 est assez limité et ne vient qu’en support à Mario. Le mode deux joueurs sur Mario Galaxy 1 est assez anecdotique puisque le joueur 2 se contente d’être le pointeur, prêt à dégainer des fragments d’étoiles sur tous les ennemis. L’aide reste utile, mais pas sûr que joueur 2 s’amuse follement…

Sur Mario Galaxy 2, il s’agit sensiblement de la même stratégie, mais avec quelques capacités supplémentaires. Joueur 2 est un luma orange qui est capable de viser mais aussi de tournoyer. Joueur 2 n’est toujours qu’une aide pour Mario mais son jeu est légèrement plus fun.

La coopération est donc possible sur les deux titres mais d’autres aventures du célèbre plombier se prêtent bien mieux aux parties en duo.

Faut-il craquer pour cette nouvelle version ?

En sus des qualités (et des petits défauts, tout de même) indéniables de ces deux titres, l’arrivée des Mario Galaxy sur Nintendo Switch 1 et 2 s’accompagne de quelques bonus supplémentaires. Nous vous parlions au début de ce test du mode assistance qui fait son apparition : ce dernier est un véritable atout pour les joueurs qui ne souhaitent pas trop de challenge, ou encore pour les plus jeunes. Il devient nettement plus simple de progresser dans l’aventure puisque les difficultés majeures sont ôtées, avec le double d’énergie pour Mario.

Quelques lignes plus haut, nous vous faisions part des qualités sonores de Mario Galaxy 2, tandis que celles du grande frère n’ont guère à rougir. La version Switch permet d’écouter l’ensemble des titres d’une simple pression de touche dans le menu principal. Vous risquez d’être surpris par leur nombre conséquent… si vous êtes amateurs des musiques de Mario, voilà une belle ambiance sonore pour vous accompagner à la maison !

La version Switch propose aussi aux amateurs de nouvelles pages à découvrir dans les livres d’Harmonie… bien entendu, nous serons silencieux quant au contenu de ces pages !

Nous avons aussi fait l’expérience des amiibos. Avec l’aide de nos quatre petites figurines, nous étions impatients de constater l’impact sur le jeu. Ce dernier est assez léger… une simple pluie de fragments d’étoiles, plus ou moins fournie. Nous en attendions un peu plus !

Ainsi, Mario Galaxy 1 et 2 s’adresse avant tout aux joueurs qui n’ont pas encore eu la chance de tester ces deux jeux. En effet, le tarif conséquent annoncé par Nintendo a tout de même de quoi refroidir les amateurs qui risquent de manquer de motivation par le simple ajout d’un mode assistance et de musiques accessibles depuis le menu principal. Ces ajouts sont appréciables mais ils ne suffisent pas pour justifier le tarif.

Mario Galaxy 1 et 2 restent des titres particulièrement réussis (à condition d’apprécier un minimum le mode gyroscope tout de même) qui restent très modernes tant ils ont su sortir du cadre à leurs époques.

Mario Galaxy 1 et 2 sont disponibles sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 70 euros. (outch !)

Le saviez-vous ?

Le prénom de Luigi n’a peut-être pas été choisi par hasard… en effet, sa prononciation rappelle étrangement celle de « ruiji » qui signifie « similaire » en japonais. Tiens, mais pourquoi vous parler de Luigi à la fin de ce test… ? À vous de le découvrir !