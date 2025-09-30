Alors qu’il a récemment eu droit à un patch améliorant le rendu visuel global du jeu sur Nintendo Switch, SHINOBI : Art of Vengeance va bientôt bénéficier d’un DLC dédié aux méchants de Sega…
C’est en effet ce qu’annonce Sega via la plateforme X/Twitter !
Le katana contre la hache. Joe Musashi affrontera un autre méchant classique de SEGA : Death Adder, le redoutable géant de la série Golden Axe. Affrontez-le, ainsi que le Dr Eggman et un autre mystérieux méchant dans le DLC SEGA Villains Stage pour SHINOBI: Art of Vengeance.
The katana verses the axe. Joe Musashi will face off against another classic SEGA Villain – Death Adder, the fearsome giant from the Golden Axe series. Play against him, Dr Eggman and another mysterious villain in the SEGA Villains Stage DLC for SHINOBI: Art of Vengeance. pic.twitter.com/22Pi8qVijw
— SEGA (@SEGA) September 29, 2025
à votre avis, qui est le troisième méchant qui va s’ajouter à Death Adder et Eggman/Robotnik pour ce DLC ?
Laisser un commentaire