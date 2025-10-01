Découvrez l’une des plus grandes aventures autonomes de la saga FINAL FANTASY avec un scénario enrichi, un doublage intégral (JP/EN), des sous-titres en français et des graphismes améliorés

Aujourd’hui, Square Enix introduit FINAL FANTASY TACTICS dans l’ère moderne avec la sortie de FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles. Considéré comme la référence des RPG tactiques en raison de ses combats stratégiques, son système de classes et l’une des histoires les plus inoubliables de l’histoire du jeu vidéo, cet opus acclamé par la critique, récompensé de notes parfaites et quasi parfaites dans le monde entier, est désormais disponible sur Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, et PC via Steam® et Steam Deck.

Sa sortie ce jour est accompagnée d’une toute nouvelle bande-annonce de lancement, qui révèle d’autres images, voix, personnages, et plus encore.

Consultez le blog de Square Enix en deux parties qui présente un entretien en profondeur avec le directeur Kazutoyo Maehiro et la codirectrice Ayako Yokoyama. Ils y partagent leur inspiration derrière les nouvelles caractéristiques de FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles, y compris, entre autres, les nouvelles conversations, les doublages, le système de Chronographie.

Caractéristiques principales :

Des combats tactiques qui définissent le genre — Les joueurs se plongeront dans des combats stratégiques au tour par tour sur des terrains divers et dynamiques, où chaque décision compte. Ensemble, les avantages du terrain, le positionnement des unités et la personnalisation des personnages offrent des batailles palpitantes et pleines de rebondissements. Ce célèbre système de combat est ce qui fait de FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles un RPG tactique par excellence.

Les joueurs se plongeront dans des combats stratégiques au tour par tour sur des terrains divers et dynamiques, où chaque décision compte. Ensemble, les avantages du terrain, le positionnement des unités et la personnalisation des personnages offrent des batailles palpitantes et pleines de rebondissements. Ce célèbre système de combat est ce qui fait de un RPG tactique par excellence. Un système de classes incroyable — Les joueurs découvriront plus de 20 jobs et 300 compétences, de mage noir à chevalier dragon en passant par chronomancien. Chaque classe dispose de capacités d’évolution uniques, que ces derniers peuvent personnaliser davantage en attribuant des compétences apprises dans d’autres classes, permettant des combinaisons stratégiques presque infinies adaptées à leur style de jeu.

Les joueurs découvriront plus de 20 jobs et 300 compétences, de mage noir à chevalier dragon en passant par chronomancien. Chaque classe dispose de capacités d’évolution uniques, que ces derniers peuvent personnaliser davantage en attribuant des compétences apprises dans d’autres classes, permettant des combinaisons stratégiques presque infinies adaptées à leur style de jeu. Version optimale et version classique — La version optimale du jeu inclut de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que des graphismes mis à jour, une interface repensée et un doublage intégral (JP/EN uniquement, sous-titres en français) en plus d’améliorations pratiques comme l’accélération et le système de sauvegarde automatique. La version classique recréé fidèlement le FINAL FANTASY TACTICS sorti en 1997, avec la fameuse traduction de la Guerre des Lions. L’idéal pour les fans cherchant à revivre l’expérience d’origine.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles plonge les joueurs dans Ivalice, un royaume médiéval ravagé par la guerre et tourmenté par les conflits politiques, la lutte des classes et les ambitions de nobles rivaux à la suite de la Guerre de Cinquante ans. Sur cette toile de fond apparaissent Ramza, troisième fils de la Maison Beoulve, l’une des familles militaires les plus influentes d’Ivalice, et son ami d’enfance Delita, un roturier élevé parmi les nobles. Alors qu’ils tentent de naviguer dans cette époque tumultueuse, un puissant courant les attire inexorablement vers l’abîme.

Le jeu est porté sur les plateformes modernes par une équipe faisant le lien entre les générations en associant les créateurs originaux à une nouvelle liste de talents. Le projet réunit à nouveau Kazutoyo Maehiro (Directeur), Hiroshi Minagawa (Directeur artistique), et Yasumi Matsuno (Script original, scénariste, éditeur), dont la vision a défini l’original. Ils sont rejoints par une nouvelle génération de développeurs, notamment Shoichi Matsuzawa (producteur) et Ayako Yokoyama (codirectrice), qui apportent une énergie et une perspective nouvelles à ce renouveau ambitieux.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles bénéficie d’un superbe casting, avec des acteurs et actrices de précédents opus de FINAL FANTASY ainsi que de nouveaux venus. On y retrouve Joe Pitts (Ramza), Gregg Lowe (Delita), Hannah Melbourn (Agrias), Timothy Watson (Orlandeau), Harry McEntire (Mustadio), Ben Starr (Dycedarg), ainsi que des caméos de Cody Christian (Cloud Strife de la série des FINAL FANTASY VII remake) et Briana White (Aerith Gainsborough de la série des FINAL FANTASY VII remake) en tant que Cloud et la vendeuse de fleurs.