Level-5 a profité du Tokyo Game Show 2025 pour dévoiler un nouveau trailer d’Inazuma Eleven: Victory Road, offrant un aperçu des mouvements spéciaux et du gameplay de ce très attendu RPG footballistique. Le jeu sortira comme prévu le 13 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Le trailer confirme les grandes lignes du scénario principal, qui se déroule 25 ans après le premier Inazuma Eleven. Les joueurs suivront le destin de deux protagonistes :

Destin Billows , un nouveau héros recherchant « un monde sans football » qui s’inscrit au Collège South Cirrus

Harper Evans, un « monstre du football » évoluant dans le prestigieux Collège Raimon

Leur rencontre promet de déclencher une aventure inédite dans l’univers de la série.

Level-5 détaille plusieurs piliers gameplay :

Mode Histoire : Une aventure originale avec de nouveaux personnages principaux

Mode Chronique : Permet de revivre les matchs emblématiques des opus précédents avec plus de 5 200 joueurs à collectionner et entraîner

Station des Liens : Un espace de personnalisation où créer sa propre « Bond Town » et inviter des amis

Deux styles de jeu : Le « Mode Manuel » pour un contrôle direct des joueurs, et le « Mode Commandant » pour une approche plus tactique et accessible

Pour la première fois dans la série, les cinématiques anime sont réalisées en collaboration avec le studio MAPPA, célèbre pour des œuvres comme Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man. Le jeu promet « le temps d’animation le plus long de l’histoire de la série », ajoutant une dimension cinématographique inédite aux moments clés du scénario.

Avec son double public – les fans de longue date et les nouveaux joueurs – Inazuma Eleven: Victory Road s’annonce comme le chapitre le plus ambitieux de la série, alliant nostalgie et innovation dans un package complet.