Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer, à l’occasion de son événement sur scène durant le Tokyo Game Show 2025, que le titre exclusif Nintendo Switch 2 Dear me, I was… sera prochainement porté sur Nintendo Switch.

Dear me, I was… est une aventure interactive qui propose une histoire sublimée par les magnifiques visuels de Taisuke Kanazaki, mêlant aquarelles éclatantes et technologie de rotoscopie. Le jeu plonge les joueurs dans le récit captivant d’une femme dont ils suivront les joies, les peines et l’évolution à travers une vie simple et modeste.

Le calendrier de sortie de cette version sera communiqué ultérieurement via les réseaux sociaux Arc System Works et le site officiel. Restez connectés !

En parallèle de cette annonce, la bande-son numérique du jeu est désormais disponible en téléchargement. Elle inclut les musiques d’ambiance qui accompagnent les différentes scènes de Dear me, I was…, ainsi qu’un arrangement piano du thème principal « Strange Journey ».