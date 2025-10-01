Nintendo déploie dès aujourd’hui la mise à jour 20.5.0 pour la Nintendo Switch 2 ainsi que pour la première Nintendo Switch. Comme souvent, cette nouvelle version ne propose pas de fonctionnalités inédites, mais mise avant tout sur la stabilité du système.

Patch notes officiels – version 20.5.0

Améliorations générales de la stabilité du système afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

La mise à jour sera téléchargée automatiquement sur votre console, mais vous pouvez également lancer l’installation immédiatement depuis le menu Paramètres système.

Ce qu’il faut savoir

Comme pour les mises à jour précédentes, il est possible que Nintendo n’ait pas détaillé tous les ajustements. Depuis quelques mois, ces patchs sont régulièrement accompagnés de corrections liées à la rétrocompatibilité Switch 1 sur Switch 2. Les joueurs attentifs pourront donc garder un œil sur d’éventuels ajustements non listés.