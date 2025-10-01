Alors que Pokémon Legends: Z-A est attendu officiellement le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, des exemplaires semblent déjà avoir été distribués en avance par certains revendeurs. Résultat : les premiers spoilers commencent à apparaître en ligne, au grand dam de Nintendo et de The Pokémon Company.

Pour l’instant, difficile de savoir si le jeu a été intégralement dumpé et mis en ligne, ou si seules des informations issues de copies physiques ont fuité. Mais une chose est sûre : les réseaux sociaux commencent déjà à se remplir de contenus révélant des éléments majeurs du RPG.

Des images, notamment d’écrans de personnalisation de personnage, ont circulé sur des forums comme 4chan, et certains leakers connus affirment qu’elles sont authentiques. D’autres détails, comme de possibles nouvelles Méga-Évolutions, devraient émerger dans les jours à venir.

Nintendo tentera sans doute de limiter la propagation, mais il sera difficile d’empêcher complètement la diffusion de ces spoilers. Si vous souhaitez préserver la surprise, mieux vaut éviter certains mots-clés sur les réseaux sociaux…