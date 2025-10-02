Nintendo a publié les classements de ventes mensuels de septembre 2025 pour le Nintendo eShop au Japon, couvrant à la fois la Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch. Les classements ci-dessous tiennent uniquement compte des ventes de jeux payants (hors free-to-play), incluant les téléchargements depuis l’eShop et le My Nintendo Store.
Nintendo Switch 2 – Top 10 (septembre 2025)
-
Story of Seasons: Grand Bazaar – Switch 2 Edition (Marvelous)
-
Hollow Knight: Silksong – Switch 2 Edition (Team Cherry) – nouveauté
-
Donkey Kong Bananza (Nintendo)
-
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Switch 2 Edition (Square Enix) – nouveauté
-
Mario Kart World (Nintendo)
-
Hades II – Switch 2 Edition (Supergiant Games) – nouveauté
-
Trails in the Sky: First Chapter – Switch 2 Edition (Falcom) – nouveauté
-
Daemon X Machina Titanic Scion (Marvelous) – nouveauté
-
EA Sports FC 26 (EA) – nouveauté
-
Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous)
➡️ Silksong fait une entrée remarquée directement à la 2ᵉ place, juste derrière Story of Seasons, tandis que Final Fantasy Tactics et Hades II confirment le dynamisme des nouveautés.
Nintendo Switch – Top 20 (septembre 2025)
-
Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous)
-
Everybody’s Golf Hot Shots (Bandai Namco) – nouveauté
-
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition (Square Enix) – nouveauté
-
Hollow Knight: Silksong (Team Cherry) – nouveauté
-
Minecraft (Mojang / Microsoft)
-
Trails in the Sky: First Chapter (Falcom) – nouveauté
-
Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)
-
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square Enix) – nouveauté
-
Super Mario Galaxy + Galaxy 2 (Nintendo) – nouveauté
-
The Exit 8 (Playism)
➡️ Du côté de la Switch, on retrouve un mélange de classiques intemporels comme Minecraft ou Animal Crossing, et de gros nouveaux entrants (Final Fantasy Tactics, Silksong, Mario Galaxy Collection).
Laisser un commentaire