Bloober Team a confirmé que Cronos: The New Dawn a largement dépassé leurs attentes et constitue un véritable succès pour le studio. Début septembre, l’éditeur avait déjà révélé que le jeu s’était vendu à plus de 200 000 exemplaires en seulement trois jours, une performance impressionnante pour une toute nouvelle licence.

Dans un échange avec Stockwatch, Bloober Team a réaffirmé la bonne réception du titre, soulignant que Cronos n’est pas seulement une réussite commerciale, mais aussi une étape importante pour leur image sur le marché. Le studio voit désormais dans cette nouvelle IP un pilier qu’il souhaite développer à long terme.

« Le lancement de Cronos a été un énorme succès, qui se traduira par des bénéfices mais aussi par un renforcement de notre position sur le marché. Cronos est notre première grande IP. L’équipe qui l’a créée travaille déjà sur un nouveau projet, mais nous avons bien l’intention d’exploiter cette licence à l’avenir, dans différents domaines. Nous avons de grands espoirs pour elle. » – Bloober Team

Pour rappel, Cronos: The New Dawn est un jeu de survie horrifique à la troisième personne, se déroulant dans les ruines inquiétantes de New Dawn, un monde directement inspiré de Nowa Huta, quartier historique de Cracovie en Pologne. Le jeu alterne entre deux temporalités : un futur post-apocalyptique en pleine décrépitude et une réalité industrielle des années 1980. Cette dualité permet de mélanger réalisme rétro, science-fiction dystopique et atmosphère rétro-futuriste, pour une expérience singulière alliant tension, mystère et horreur.