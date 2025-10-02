Alors que les joueurs attendent encore Final Fantasy VII Remake Intergrade (prévu le 22 janvier 2026 sur Switch 2) et sa suite Rebirth, Square Enix prépare déjà l’avenir. Dans une récente interview accordée à AUTOMATON Japan, le directeur Naoki Hamaguchi a confirmé que le troisième épisode de la trilogie est déjà en développement, et ce en parallèle du portage de Rebirth sur Switch 2.

Hamaguchi précise que chaque projet dispose de ses équipes dédiées, ce qui garantit que l’avancée du développement ne sera pas compromise. L’objectif est clair : que les différentes versions sortent dans des délais rapprochés, afin que les joueurs Switch 2 ne soient pas laissés trop longtemps à l’écart.

Optimisation spécifique à la Switch 2

Le créateur s’est longuement exprimé sur les défis techniques du portage. Selon lui, le véritable pilier de la qualité visuelle est l’éclairage. Contrairement à d’autres effets graphiques qui peuvent être allégés ou approximés, la lumière influence directement la lisibilité et l’émotion des visages, ainsi que l’atmosphère des environnements.

« Je pense que l’éclairage est aujourd’hui l’élément crucial pour transmettre la qualité graphique et l’expression visuelle », explique Hamaguchi.

Ainsi, le rendu lumineux est resté quasi identique aux versions PlayStation, tandis que les développeurs ont réduit la charge dans d’autres zones comme les post-effets et le brouillard. Grâce à cela, la version Switch 2 parvient à maintenir un 30fps stable sans compromettre la qualité générale.

Docké vs portable : deux réalités

Hamaguchi reconnaît que la Switch 2 offre beaucoup de mémoire et de puissance en mode docké, ce qui facilite le portage. En revanche, le mode portable impose une réduction automatique des performances afin de limiter la consommation d’énergie. Pour compenser, les ingénieurs en rendu ont travaillé sur une optimisation poussée afin de préserver la stabilité du jeu.

Le directeur se montre confiant :

« Je suis extrêmement heureux que nous soyons devenus une sorte de cas modèle pour le portage d’un jeu haut de gamme sur Switch 2. Si vous utilisez correctement le hardware, vous pouvez offrir la qualité que les joueurs attendent. Mon avis honnête est que la Nintendo Switch 2 est une machine incroyable. »

Une trilogie complète sur Switch 2

Avec Remake Intergrade attendu début 2026, suivi plus tard par Rebirth puis Part 3, c’est bien l’intégralité de la trilogie Final Fantasy VII Remake qui arrivera sur Switch 2. Square Enix mise donc sur un accompagnement complet de la console, et les propos de Hamaguchi laissent espérer une expérience technique solide.