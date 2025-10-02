Inti Creates continue d’attiser la curiosité autour de Majogami, son prochain jeu d’action 2D au style unique. Prévu pour une sortie mondiale le 30 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, le titre bénéficie dès aujourd’hui d’une démo jouable disponible sur l’eShop, accompagnée d’une nouvelle bande-annonce.

Cette démo permet aux joueurs d’incarner Shiroha, une jeune héroïne amnésique armée de sa katana « Kamikiri ». Grâce à la technique spéciale Setsuna, elle peut trancher les ennemis et les décors de papier avec une rapidité foudroyante. En avançant dans le niveau, Shiroha rencontrera l’Astral Sirius, qui lui offrira sa première transformation, décuplant temporairement ses capacités.

Fonctionnalités clés de la version complète :

Plus de 35 stages d’action à explorer dans l’histoire principale, avec des niveaux bonus à débloquer.

20 charmes magiques à trouver, acheter et équiper pour personnaliser le gameplay.

Une histoire riche, doublée intégralement en japonais, avec plus de 8 heures de dialogues .

13 combats de boss uniques , à l’esthétique sombre et inquiétante.

7 formes de combat différentes à débloquer, permettant de varier les approches et stratégies.

Majogami met en avant une direction artistique inspirée du papier craft, créant une atmosphère étrange et envoûtante. L’aventure suit Shiroha et Shiori, son père transformé en papier, dans une quête pour affronter les Majogami, des sorcières divines corrompues qui dominent le monde. Chaque victoire contre ces entités rapproche Shiroha de ses souvenirs perdus et révèle les liens familiaux qui l’unissent à son père.