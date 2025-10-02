Nintendo a mis en ligne une toute nouvelle bande-annonce de présentation pour Pokémon Legends: Z-A, principalement axée sur l’édition Nintendo Switch 2 (la version Switch classique étant brièvement mentionnée à la fin). La vidéo, d’une durée de plus de 6 minutes, revient en détail sur les nouveautés majeures du titre attendu pour le 16 octobre 2025.
On y découvre notamment :
-
Les Wild Zones, où les Pokémon circulent librement au cœur de Illumis (Lumiose City) et de ses alentours.
-
Le Z-A Royale, un mode multijoueur compétitif jusqu’à quatre Dresseurs en simultané, jouable en local ou en ligne avec un abonnement Nintendo Switch Online.
-
La Rogue Mega Evolution, qui introduit des mécaniques inédites dans les combats en temps réel, une première pour la série principale.
-
Les options de personnalisation de l’avatar (tenues, coiffures, accessoires), ainsi que des lieux emblématiques comme le Prism Tower, le Hotel Z et ses mystérieux secrets, ou encore divers cafés et boutiques tendances.
Côté contenu additionnel, Pokémon Legends: Z-A proposera également le DLC Mega Dimension (24,99 £), comprenant des bonus cosmétiques disponibles dès le lancement, et une extension scénarisée prévue avant fin février 2026.
