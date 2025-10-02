Nintendo a mis en ligne une toute nouvelle bande-annonce de présentation pour Pokémon Legends: Z-A, principalement axée sur l’édition Nintendo Switch 2 (la version Switch classique étant brièvement mentionnée à la fin). La vidéo, d’une durée de plus de 6 minutes, revient en détail sur les nouveautés majeures du titre attendu pour le 16 octobre 2025.

On y découvre notamment :

Les Wild Zones , où les Pokémon circulent librement au cœur de Illumis (Lumiose City) et de ses alentours.

Le Z-A Royale , un mode multijoueur compétitif jusqu’à quatre Dresseurs en simultané, jouable en local ou en ligne avec un abonnement Nintendo Switch Online.

La Rogue Mega Evolution , qui introduit des mécaniques inédites dans les combats en temps réel, une première pour la série principale.

Les options de personnalisation de l’avatar (tenues, coiffures, accessoires), ainsi que des lieux emblématiques comme le Prism Tower, le Hotel Z et ses mystérieux secrets, ou encore divers cafés et boutiques tendances.

Côté contenu additionnel, Pokémon Legends: Z-A proposera également le DLC Mega Dimension (24,99 £), comprenant des bonus cosmétiques disponibles dès le lancement, et une extension scénarisée prévue avant fin février 2026.