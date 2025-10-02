Ubisoft vient de déployer une nouvelle mise à jour pour la version Nintendo Switch 2 de Star Wars Outlaws. Identifiée sous le numéro 8969792.TU2, cette mise à jour — surnommée Patch 2 — vise principalement à améliorer la stabilité, les performances et divers aspects graphiques, tout en corrigeant une série de bugs gênants, notamment liés aux quêtes principales.

Notes de mise à jour (Patch 2 – Switch 2)

Gameplay

Amélioration des animations et des déplacements de Kay dans certaines conditions.

Performances

Stabilité générale optimisée.

Meilleures performances globales en jeu.

Graphismes

Correction d’un problème de scintillement sur les rochers de Tatooine.

Ajustements du mode Cinématique 21:9 où certaines scènes ne s’affichaient pas correctement.

Réparation de textures défectueuses.

Correction de clignotements visuels dans le Game Chat.

Amélioration des yeux des Massiffs.

Meilleure qualité des montagnes visibles à distance.

Textures mieux gérées après une transition ou une reprise de partie.

Amélioration des effets visuels du sable, des nuages de poussière, et des graphismes spatiaux autour du Trailblazer.

Interface (UI)

Résolution d’un bug de scintillement dans le menu d’équipement.

Correction des icônes des touches directionnelles.

Les PNJ éloignés peuvent désormais être correctement marqués via les électrobinoculaires.

Correction de l’apparition intempestive de destinations liées aux Story Packs pendant les quêtes de syndicats.

Ajustement du tutoriel du speeder qui pouvait être validé avec une mauvaise commande.

Correction de chevauchements de textes localisés dans certains menus.

Divers

Meilleur suivi de progression pour le déblocage des défis Ubisoft Connect.

Quêtes principales (Attention, spoilers)

Correction d’un blocage d’objectif lors de la mission « Outlaws » si Kay mourait avant d’atteindre la tour.

si Kay mourait avant d’atteindre la tour. Ajustements de PNJ durant « Breakout » .

. Correction d’un TIE Fighter figé dans « Jabba’s Favor » .

. Résolution d’un problème de chargement incomplet du PNJ « Hired Gun » pendant la quête « Legacy ».

Story Pack – A Pirate’s Fortune