Ubisoft vient de déployer une nouvelle mise à jour pour la version Nintendo Switch 2 de Star Wars Outlaws. Identifiée sous le numéro 8969792.TU2, cette mise à jour — surnommée Patch 2 — vise principalement à améliorer la stabilité, les performances et divers aspects graphiques, tout en corrigeant une série de bugs gênants, notamment liés aux quêtes principales.
Notes de mise à jour (Patch 2 – Switch 2)
Gameplay
- Amélioration des animations et des déplacements de Kay dans certaines conditions.
Performances
- Stabilité générale optimisée.
- Meilleures performances globales en jeu.
Graphismes
- Correction d’un problème de scintillement sur les rochers de Tatooine.
- Ajustements du mode Cinématique 21:9 où certaines scènes ne s’affichaient pas correctement.
- Réparation de textures défectueuses.
- Correction de clignotements visuels dans le Game Chat.
- Amélioration des yeux des Massiffs.
- Meilleure qualité des montagnes visibles à distance.
- Textures mieux gérées après une transition ou une reprise de partie.
- Amélioration des effets visuels du sable, des nuages de poussière, et des graphismes spatiaux autour du Trailblazer.
Interface (UI)
- Résolution d’un bug de scintillement dans le menu d’équipement.
- Correction des icônes des touches directionnelles.
- Les PNJ éloignés peuvent désormais être correctement marqués via les électrobinoculaires.
- Correction de l’apparition intempestive de destinations liées aux Story Packs pendant les quêtes de syndicats.
- Ajustement du tutoriel du speeder qui pouvait être validé avec une mauvaise commande.
- Correction de chevauchements de textes localisés dans certains menus.
Divers
- Meilleur suivi de progression pour le déblocage des défis Ubisoft Connect.
Quêtes principales (Attention, spoilers)
- Correction d’un blocage d’objectif lors de la mission « Outlaws » si Kay mourait avant d’atteindre la tour.
- Ajustements de PNJ durant « Breakout ».
- Correction d’un TIE Fighter figé dans « Jabba’s Favor ».
- Résolution d’un problème de chargement incomplet du PNJ « Hired Gun » pendant la quête « Legacy ».
Story Pack – A Pirate’s Fortune
- Correction d’un crash potentiel lors de l’interaction avec la borne d’arcade Raven 6 dans Hauler’s Keep (système Khepi).
