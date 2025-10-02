Une sortie qui marque le lancement plein d’éclats du 40e anniversaire de Super Mario Bros., les deux aventures cosmiques bénéficiant de graphismes améliorés et de diverses nouveautés

Êtes-vous prêts pour un nouveau voyage à travers le cosmos à bord du vaisseau Mario ? Revivez votre première rencontre avec Harmonie et les Lumas, ressentez à nouveau la joie de faire équipe avec Yoshi, ou lancez-vous dans votre toute première mission pour sauver la galaxie du terrible Bowser avec le retour de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sur Nintendo Switch (également jouables sur Nintendo Switch 2).

Ces aventures classiques qui défient la gravité disposent désormais de graphismes améliorés sur les deux consoles, ainsi que de plusieurs nouveautés. Préparez-vous à découvrir de tout nouveaux chapitres dans le livre d’histoires du jeu et à en apprendre davantage sur Harmonie et les Lumas.

En plus d’une résolution optimisée et d’éléments supplémentaires dans le livre d’histoires, ces nouvelles versions de classiques de la Wii vous permettent de découvrir un nouveau mode bande-son incluant des morceaux nouvellement ajoutés, ainsi que des améliorations de gameplay comme le mode assistance (offrant une santé accrue et une capacité de récupération) et la sauvegarde automatique.

Les boutons, les sticks et les commandes par mouvements des versions Wii originales ont été adaptés aux manettes Joy-Con et Joy-Con 2 pour vous permettre de sauter, glisser, vous balancer et explorer l’environnement tout en collectant des étoiles de puissance et des objets bonus, notamment des champignons qui vous confèrent des capacités temporaires permettant de voler, flotter et bien plus encore.

Une mise à jour gratuite sera disponible sur Nintendo Switch 2 afin d’ajouter la prise en charge de la résolution 4K*1 pour les deux titres. Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 seront disponibles ensemble sous la forme d’une version physique intitulée Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, mais chaque titre sera également disponible en version numérique sur le Nintendo eShop.

Par ailleurs, deux figurines amiibo pour Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sortiront l’année prochaine. Mario et Luma peuvent être scannés dans l’un ou l’autre des jeux pour recevoir un champignon de soin, et Harmonie et les Lumas vous donneront un champignon 1Up. Ces deux amiibo, plus grands que la taille standard, seront disponibles le 2 avril 2026.

Une édition illustrée à couverture rigide du livre d’histoires d’Harmonie, reprenant les illustrations et l’histoire originales de Super Mario Galaxy*2, sera également publiée. Davantage de détails seront bientôt révélés à ce sujet.

40e anniversaire de Super Mario Bros.

Au cours de la présentation Nintendo Direct du mois dernier, le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, a annoncé différents événements pour célébrer le 40e anniversaire de Super Mario Bros., une série qui a vu le jour au Japon le 13 septembre 1985. Si vous l’avez manquée, vous pouvez regarder la présentation complète ici : Nintendo Direct – 12/09/2025.

En plus de la sortie de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 aujourd’hui, les fans de Mario ont de quoi se réjouir pour l’année à venir, avec notamment Super Mario Galaxy Le Film, qui sortira dans le monde entier en avril 2026, ainsi que de nouveaux titres pour Nintendo Switch 2, dont Mario Tennis Fever, attendu le 12 février 2026, et Yoshi and the Mysterious Book, disponible au printemps 2026. Restez connectés pour ne manquer aucune information sur les titres à venir.

Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sont aujourd’hui disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 dans le cadre du 40e anniversaire de Super Mario Bros. Sorties à l’origine sur Wii, ces aventures qui défient la gravité disposent désormais de graphismes améliorés et de nombreux bonus, dont des ajouts au livre d’histoires, un mode assistance, ainsi qu’un lecteur de musiques dans le jeu.

*1 La résolution 4K et les 120 images par seconde sont disponibles dans les jeux compatibles et nécessitent un écran compatible. La fréquence d’images est plafonnée à 60 images par seconde pour une sortie 4K.

*2 Le livre physique n’inclut pas les pages récemment ajoutées issues de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.