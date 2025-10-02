Près de vingt ans après sa sortie sur Game Boy Advance et Nintendo DS, le culte Scurge: Hive s’apprête à renaître sur Nintendo Switch le 10 octobre grâce à l’éditeur Ratalaika Games. Connu pour son ambiance de science-fiction oppressante et son gameplay en vue isométrique unique, ce Metroidvania atypique revient avec une série de nouveautés pensées pour les joueurs modernes.

Initialement paru en 2006, Scurge: Hive suit Jenosa Arma, une chasseuse de primes intrépide envoyée sur une planète lointaine afin d’enquêter sur un laboratoire scientifique mystérieusement réduit au silence. Elle découvre rapidement que la catastrophe est liée au Scurge, un virus alien implacable capable d’assimiler toute forme de vie. Grâce à une armure bioprotectrice, Jenosa peut ralentir son infection, mais pas l’arrêter : une jauge de contamination qui se remplit en permanence met une pression constante sur le joueur, obligeant à agir vite et avec stratégie.

Cette nouvelle version Nintendo Switch ne se contente pas de ressusciter le classique : elle l’enrichit de fonctions modernes comme les sauvegardes instantanées, le rembobinage, le mode turbo, des codes de triche pour adoucir l’expérience, ainsi qu’une galerie d’artworks et de manuels d’époque pour les amateurs de rétro.

Voici quelques-unes des fonctionnalités phares de cette réédition :