Les soldes Steam font rage pour les joueurs PC. Pendant ce temps, sur Nintendo Switch,, nous avons des offres certes moins alléchantes mais qui pourraient tout de même vous satisfaire. Voici notre sélection hebdomadaire des jeux sortis sur l’eShop !

Tales of Grace f Remastered

19,99€ au lieu de 39,99€

Nous débutons la sélection avec ce titre sorti en janvier 2025 ! Tales of Grace f Remastered est disponible sur l’eShop à 19,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 16 octobre !

Bandai Namco nous offre un très beau remaster avec Tales of Grace f Remastered. Ce RPG offre une durée de vie dantesque (qui se compte en dizaine d’heures) et même si le jeu met un peu de temps à démarrer, nous avons un opus avec un gameplay profond qui pourrait vous tenir en haleine si vous n’avez jamais fait le titre. Notre testeur lui a mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Killer Frequency

4,99€ au lieu de 24,99€

Le jeu commence vraiment à avoir un prix vraiment alléchant. Killer Frequency est disponible sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 24,99€. La promotion dure jusqu’au 21 octobre.

Killer Frequency est une expérience assez originale qui nous fait incarner un animateur de radio qui doit littéralement sauver des vies ! C’est une expérience vraiment captivante à essayer (édité par Team17 !) si vous aimez les jeux qui sortent des sentiers battus. Notre testeur lui avait mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tinykin

6,24€ au lieu de 24,99€

C’est la quatrième fois en deux ans que nous mettons en avant ce titre dans cet article, et pour cause. Tinykin est désormais sur l’eShop à 6,24€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 19 mars !

Tinkykin est une des seules alternatives crédibles à Pikmin sur le marché actuellement. C’est un jeu drôle, accessible, qui brille par sa direction artistique et son histoire. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

SteamWorld Build

7,49€ au lieu de 29,99€

Nous commençons la sélection avec un très bon jeu de gestion. SteamWorld Build est disponible sur l’eShop au prix de 7,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 24 octobre.

SteamWorld Build est un jeu de gestion qui se déroule sur plusieurs niveaux. Vous devez à la fois gérer votre ville et combler les besoins de vos habitants, mais aussi explorer les mines afin de trouver des technologies et des ressources précieuses. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte

9,99€ au lieu de 39,99€

Pour terminer, voici Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte, disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 20 octobre.

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre fait partie de la liste très restreinte des jeux à licence réussis. Tout en respectant l’univers des petits êtres bleus, cet opus propose une aventure complète, jolie graphiquement, qui plaira à la fois aux plus petits comme aux plus grands. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.