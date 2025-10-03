Atlus confirme que Persona 3 Reload arrivera bien sur Nintendo Switch 2 le 23 octobre 2025, avec une démo jouable disponible dès aujourd’hui sur l’eShop. Beaucoup s’interrogeaient sur une sortie possible sur la première Switch, mais une récente interview avec Kazuhisa Wada (producteur général de la série Persona) et Yoshihiro Komori (directeur du jeu) apporte enfin des précisions : le projet d’un portage Switch avait bien été étudié, avant d’être abandonné.

Pourquoi pas sur Switch 1 ?

Selon Wada, l’objectif était clair : « Nous voulions le sortir le plus rapidement possible, en parallèle des autres versions. » Une sortie simultanée sur Switch et Switch 2 aurait repoussé la date d’un an, ce qui n’était pas envisageable pour l’équipe.

Komori ajoute que les premiers tests sur Switch montraient de gros soucis de performance. Pour que le jeu reste fluide et agréable, il aurait fallu redessiner complètement l’interface et l’artistique afin de l’adapter au hardware. Ce travail titanesque aurait considérablement allongé le développement.

Un portage Switch 2 optimisé

L’arrivée de la Switch 2 a permis au studio P-Studio de changer ses plans. Dès l’obtention d’un kit de développement, l’équipe a travaillé pour offrir une version au plus près des autres plateformes, sans compromis sur les visuels ni les performances.

Wada précise que le jeu devait initialement sortir début 2026, mais grâce aux progrès rapides du portage Switch 2, la sortie a finalement pu être avancée au mois d’octobre.

Komori souligne aussi que la version Switch 2 a été pensée pour offrir une expérience fluide en mode portable comme en docké, sans perte de qualité graphique ni sensation de version “au rabais”.