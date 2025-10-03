Kwalee et le studio indépendant suédois BlueGooGames viennent d’annoncer la date de sortie officielle de Space Chef, leur jeu d’aventure culinaire déjanté. Le titre sera disponible le 28 octobre 2025 sur Nintendo Switch. Pour accompagner l’annonce, une nouvelle bande-annonce de gameplay a été mise en ligne, mettant en avant les planètes étranges, les créatures farfelues et la multitude d’ingrédients extraterrestres qui vous attendent.

Dans Space Chef, vous incarnez un cuistot galactique en devenir, chargé de chasser, récolter et cuisiner plus de 140 plats différents à partir de plus de 100 ingrédients aliens. Votre aventure se déroule à travers cinq planètes exotiques grouillant de 180 créatures et plantes uniques, tout en vous offrant la possibilité de fabriquer plus de 100 objets pour améliorer votre personnage, votre vaisseau et votre cuisine. Le jeu propose également une importante dimension de personnalisation, avec plus de 150 meubles et décorations pour transformer votre food-truck spatial en véritable restaurant cinq étoiles.

L’expérience combine gestion de restaurant, RPG de survie léger et simulation de vie. Vous devrez non seulement concocter des recettes variées, mais aussi assurer vos livraisons, fidéliser vos clients et développer votre réputation intergalactique. À mesure que vous progressez, vous ferez la connaissance de personnages hauts en couleur comme Zoé la ferrailleuse, Jack Bronzon le pilote déchu ou encore Zlurka, le barman pas si humain qu’il en a l’air. Entre quêtes annexes, romances potentielles et découvertes surprenantes, votre périple culinaire ne manquera pas de rebondissements.

Une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam, permettant aux joueurs de prendre en main le gameplay avant la sortie. Préparez-vous donc à affronter pirates de l’espace, ruines mystérieuses et la concurrence féroce du Galactic Burger, bien décidé à s’approprier votre clientèle.