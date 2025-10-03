En tant que passionnés de jeux vidéo, on est toujours à l’affût de la pépite qui alliera performance, innovation et prix raisonnable. Alors, quand Gioteck a annoncé sa nouvelle gamme de manettes WX5 et WX5+, compatibles avec la Nintendo Switch et la Switch 2, avec des caractéristiques techniques dignes du haut de gamme pour à peine 25 €, on a immédiatement voulu mettre la main dessus. Après plusieurs jours de test intensif avec la version WX5+, voici notre verdict complet.

Dès le déballage, la manette séduit par son design audacieux. Notre modèle est une explosion de couleurs joyeuses et désordonnées, qui tranche avec l’esthétique souvent sobre des accessoires de gaming. C’est un parti pris réussi pour cibler un public familial ou plus casual. La prise en main est excellente. La manette est légère, bien équilibrée et ses courbes épousent parfaitement la paume, même pour des mains plus petites – mon assistant de test de 8 ans l’a confirmé sans hésiter.

La construction, bien que majoritairement en plastique, ne donne pas une impression de cheapness. Les boutons sont bien placés et les sticks analogiques offrent une résistance agréable. Le WX5+ se distingue également par ses éclairages RGB personnalisables, un argument « cool » selon mon jeune assistant, qui ajoute une touche de personnalisation bienvenue.

Des features techniques impressionnantes sur le papier… et en jeu ?

C’est ici que le bât blesse… un peu. Le communiqué de Gioteck vante des spécifications qui feraient pâlir la concurrence : sticks et gâchettes à effet Hall (la technologie anti-drift), gyroscope, vibration, boutons arrière programmables, bouton Shortcut et RGB pour moins de 25 €. Une offre si agressive sur le papier soulève forcément des questions sur les compromis.

Les sticks et gâchettes à effet Hall tiennent toutes leurs promesses. Après plusieurs heures passées sur Mario Kart World et Splatoon 3, aucun signe de drift n’est apparu : la précision reste fluide, réactive et constitue sans doute l’argument de vente le plus solide de la manette. La connectivité et l’autonomie sont également au rendez-vous. L’appairage avec la Switch 2 s’effectue instantanément en sans-fil, la connexion demeure stable sans latence perceptible en jeu, et la batterie intégrée se recharge via le câble fourni, un vrai atout pour éviter la consommation de piles jetables.

Les boutons programmables situés à l’arrière ajoutent une dimension supplémentaire au gameplay. Ils peuvent être configurés pour reproduire n’importe quelle touche ou même exécuter une macro complexe, une fonctionnalité particulièrement utile dans les jeux de combat où enchaîner des coups spéciaux sans lâcher le stick devient un avantage décisif. Enfin, le gyroscope complète l’ensemble : précis, réactif et exempt de saccades, il assure une expérience optimale dans les titres qui en exploitent les possibilités.

Le bouton Shortcut illustre bien les compromis de cette manette. Sur le papier, l’idée est séduisante : accéder d’une pression au chat vocal de la Switch 2. En pratique, faute de service encore pleinement exploitable au moment du test, son efficacité reste une inconnue. On note toutefois qu’il peut être reconfiguré en simple macro, ce qui lui offre une certaine polyvalence, mais son utilité dépendra avant tout de la manière dont Nintendo développera son chat en ligne.

Du côté des vibrations, Gioteck reste dans le flou, et pour cause : il s’agit d’un rumble basique, loin de la précision et de la richesse du HD Rumble des Joy-Con officiels. Le retour haptique reste fonctionnel, mais manque clairement de subtilité.

Viennent ensuite les absences notables. Comme on pouvait le craindre à ce tarif, il faudra se passer du lecteur NFC pour les Amiibo et de la fonction wake up, qui permet normalement d’allumer la console en appuyant sur la manette. Rien de rédhibitoire pour un modèle secondaire, mais ce sont des limitations à garder à l’esprit.

Enfin, concernant la latence, le discours marketing « lag-free » ne reflète pas totalement la réalité. Si la réactivité est amplement satisfaisante pour du solo ou du multijoueur convivial, les joueurs compétitifs sur Super Smash Bros. Ultimate pourront détecter une différence, aussi minime soit-elle, par rapport à une manette first-party filaire.

La meilleure manette secondaire à petit prix ?

La Gioteck WX5+ est une manette paradoxale. Elle cumule des technologies premium (effet Hall, gyro, boutons programmables) à un prix ultra-agressif, mais rogne sur d’autres aspects (vibrations, NFC, finition premium) pour y parvenir.

On peut la recommander sans hésitation à ceux qui recherchent une manette secondaire ou d’appoint, idéale pour des soirées multijoueur en famille ou entre amis. Elle conviendra aussi parfaitement aux joueurs lassés du spectre du stick drift, qui trouveront ici une solution fiable et abordable. Enfin, son design coloré et ses effets lumineux RGB sauront séduire ceux qui veulent un accessoire aussi fonctionnel qu’esthétique.

En revanche, elle n’est pas taillée pour tous les profils. Les joueurs compétitifs, pour qui la latence minimale et le HD Rumble précis sont incontournables, risquent de rester sur leur faim. Elle ne conviendra pas non plus à ceux qui utilisent régulièrement des Amiibo, faute de lecteur NFC, ni à ceux qui veulent une manette principale offrant les mêmes sensations et la même qualité de finition qu’un Pro Controller officiel.